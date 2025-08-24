Avanza denuncia al Ayuntamiento por falta de trasparencia

El sindicato Avanza presentó una nueva demanda contra el Ayuntamiento de Avilés por incumplir la obligación legal de publicar anualmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), correspondiente, en este caso, al ejercicio 2025. "El Ayuntamiento de Avilés está incumpliendo , faltando al respeto de forma generalizada, tanto a la plantilla , como a la ciudadanía, a los tribunales que emiten las sentencias y, por extensión, también a todos los principios básicos de transparencia", señalan desde Avanza. También critican que "en el Ayuntamiento nunca se asuman responsabilidades políticas pese a los incumplimientos reiterados en materia de recursos humanos".

En 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo dictó la sentencia que obligaba al Consistorio a hacer pública la RPT cada año. No obstante, señalan que tras la aprobación definitiva del presupuesto de 2025 (10 de febrero), el Ayuntamiento sigue sin publicar la RPT. En mayo, Avanza presentó una petición formal por registro exigiendo la publicación íntegra y actualizada de la RPT, pero no obtuvo respuesta. Por ello, concluyen recordando que "es una herramienta de trasparencia fundamental".