Avanza denuncia al Ayuntamiento por falta de trasparencia

PELAYO MÉNDEZ

Avilés

El sindicato Avanza presentó una nueva demanda contra el Ayuntamiento de Avilés por incumplir la obligación legal de publicar anualmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), correspondiente, en este caso, al ejercicio 2025. "El Ayuntamiento de Avilés está incumpliendo , faltando al respeto de forma generalizada, tanto a la plantilla , como a la ciudadanía, a los tribunales que emiten las sentencias y, por extensión, también a todos los principios básicos de transparencia", señalan desde Avanza. También critican que "en el Ayuntamiento nunca se asuman responsabilidades políticas pese a los incumplimientos reiterados en materia de recursos humanos".

En 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo dictó la sentencia que obligaba al Consistorio a hacer pública la RPT cada año. No obstante, señalan que tras la aprobación definitiva del presupuesto de 2025 (10 de febrero), el Ayuntamiento sigue sin publicar la RPT. En mayo, Avanza presentó una petición formal por registro exigiendo la publicación íntegra y actualizada de la RPT, pero no obtuvo respuesta. Por ello, concluyen recordando que "es una herramienta de trasparencia fundamental".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
  2. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  3. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  4. Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
  5. El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
  6. La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
  7. Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
  8. Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad

La revolución inmobiliaria en Avilés: residencias temporales y espacios coliving

La Arena mejorará el paseo marítimo

Abandonad toda esperanza

Avanza denuncia al Ayuntamiento por falta de trasparencia

Campa: "La industria es un compromiso de este gobierno municipal"

El Puerta del Mar acoge una exposición de artesanía en madera

Rodrigo García Acevedo, consejero delegado de TheNextPangea: "Avilés reúne actores industriales, centros de I+D, formación y cultura, es buen momento para aprovecharlo"

Rodrigo García Acevedo, consejero delegado de TheNextPangea: "Avilés reúne actores industriales, centros de I+D, formación y cultura, es buen momento para aprovecharlo"

Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show "The Goat": "No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta"

Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show "The Goat": "No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta"
Tracking Pixel Contents