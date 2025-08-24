Campa: "La industria es un compromiso de este gobierno municipal"

Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés, respondió a las declaraciones de Esther Llamazares, portavoz del PP, sobre el peso de la industria en Avilés, cargado de datos que defienden la gestión del actual equipo de gobierno municipal.

Campa se apoyó en que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Avilés es el área industrial más relevante de España. Cuenta con 4.802 empleos vinculados a la industria, lo que supone una tasa de empleo industrial del 18%. "Proteger, fortalecer y ampliar el tejido industrial es un compromiso y una estrategia clara de este gobierno municipal", apuntó Campa.

"Los datos clarifican. En Avilés trabajamos con determinación, y junto a los gobiernos de Asturias y de España, para atraer nuevas inversiones y consolidar el modelo industrial que contribuye al impulso de nuestra ciudad", aseguró. "Lejos de discursos que distorsionan la realidad, muchas veces sin contrastar la información o lo que es peor, con la intención de desacreditar el trabajo realizado, la realidad es que Avilés es el concejo con mayor proporción de población ocupada en el sector industrial", concluyó, respondiendo a las afirmaciones de la oposición y sacando pecho de su gestión.