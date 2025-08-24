Campa: "La industria es un compromiso de este gobierno municipal"
Avilés cuenta con una tasa de empleo industrial de un 18%, la más destacada del Principado
PELAYO MÉNDEZ
Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés, respondió a las declaraciones de Esther Llamazares, portavoz del PP, sobre el peso de la industria en Avilés, cargado de datos que defienden la gestión del actual equipo de gobierno municipal.
Campa se apoyó en que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Avilés es el área industrial más relevante de España. Cuenta con 4.802 empleos vinculados a la industria, lo que supone una tasa de empleo industrial del 18%. "Proteger, fortalecer y ampliar el tejido industrial es un compromiso y una estrategia clara de este gobierno municipal", apuntó Campa.
"Los datos clarifican. En Avilés trabajamos con determinación, y junto a los gobiernos de Asturias y de España, para atraer nuevas inversiones y consolidar el modelo industrial que contribuye al impulso de nuestra ciudad", aseguró. "Lejos de discursos que distorsionan la realidad, muchas veces sin contrastar la información o lo que es peor, con la intención de desacreditar el trabajo realizado, la realidad es que Avilés es el concejo con mayor proporción de población ocupada en el sector industrial", concluyó, respondiendo a las afirmaciones de la oposición y sacando pecho de su gestión.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad