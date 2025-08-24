Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés

Doscientos sesenta y siete. Esos son los días que separan al 14 de noviembre de 2024 y el 18 de marzo de 2025.Y esas son las dos últimas fechas en las que se ha escrito la crónica negra avilesina, una ciudad tranquila que tiene su último capítulo en la muerte de Noelia González, la peluquera canina que fue hallada muerta, en un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza, en la cocina de su casa de La Folleca

El homicidio de Noelia González tuvo lugar en la noche del lunes. En algún momento después de las diez y media de la noche, hora a la que su madre asegura haber estado hablando con ella por teléfono. "Me contó que había ido al Aquasella y que había sido muy feliz. Me quedo con eso", aseguró a este periódico el propio martes, aún consternada por la noticia del fallecimiento. El martes por la mañana fue arrestado en un bar de Sabugo el principal sospechoso del crimen: un camarero de un conocido establecimiento avilesino a quien González tenía alquilada una habitación en su casa de La Folleca. El arrestado había pasado la noche de taxi en taxi, y cuando llegó al establecimiento confesó a un conocido que había pasado una noche muy larga, que había pegado a quien no debía y vaticinó que esa noche acabaría en los calabozos. Minutos después fue detenido por la Policía Nacional.

En prisión

El jueves pasó a disposición judicial y, aunque negó haber sido el autor del crimen, la solidez de las pruebas recabadas por la Policía Nacional, sumado a la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y el peligro de que pudiese destruir pruebas fundamentales para el caso, desembocaron en su entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza. Su abogada, Ángela Moral, del turno de oficio, ya ha adelantado su intención de pedir la puesta en libertad de su representado.

El anterior crimen, el del 14 de noviembre, tuvo como escenario el puente de Los Canapés. Fue allí donde se encontró el cuerpo sin vida de una persona sin hogar natural de Piedras Blancas. Se trataba de un hombre muy conocido y querido en Castrillón, que llevaba mucho tiempo vivienda en la calle y que fue asesinado a base de golpes. Solo unos días después, M. J. J., el detenido por el homicidio, fue hallado ahorcado en su celda de la cárcel de Asturias, donde estaba recluido a la espera de juicio.

Para encontrar otro caso de homicidio en Avilés hay que retrotraerse a 2019, cuando se registraron dos muertes violentas en Avilés. El caso más sangriento fue el de la muerte de Paloma Barreto, una transexual de origen brasileño que fue hallada muerta en un piso de la calle La Cámara el 20 de septiembre de 2019. El homicida fue Alysson de Luis, un joven también brasileño que mantenía una relación sentimental con la víctima y que fue condenado a 15 años de prisión.

Ese mismo año, pero el 15 de julio, en El Cruce, en Llaranes, también se cometió un crimen. La víctima fue Julio Fernández, al que molieron a palos en la entrada de un garaje. El "golpe de gracia" se lo propinó L. P. B., menor de edad. Fue condenado a tres años y medio de internamiento que comenzó a cumplir en 2020.

Un caso particular

En este periodo, las estadísticas de criminalidad del Ministerio de Interior contabilizan otro homicidio, que sitúan en 2022. Se trata del caso de la mujer hallada muerta un 22 de diciembre en su vivienda de La Carriona. En un primer momento se calificó el caso como un homicidio y se detuvo a su pareja como principal sospechoso. Aunque, tal y como publicó este periódico, los primeros indicios no apuntaban claramente a una muerte violenta, ya que la mujer presentaba "muchas señales de golpes", pero a priori "ninguno compatible con la muerte", y la causa del fallecimiento parecía más bien una sobredosis, políticos como el presidente del Principado, Adrián Barbón, o la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, no dudaron en catalogarlo como crimen machista y adjuntarlo a las estadísticas criminales.

Tras la instrucción, el juez decidió modificar la calificación para juzgar a la pareja de la fallecida por un delito de lesiones en el marco de un episodio de malos tratos, y no por homicidio. Ya en mayo de 2023, seis meses después del fallecimiento, el juez dejó en libertad al arrestado.

Estos sucesos dejan en prácticamente insignificante la tasa de homicidios en el concejo de Avilés, que roza los 80.000 habitantes. Las últimas estadísticas de criminalidad publicadas por el Ministerio de Interior, correspondientes al primer trimestre de 2025, contabilizan un total de 556 hechos de tipología penal denunciados en ese periodo, una cifra casi idéntica a la registrada en el mismo periodo del año anterior (551).

Los delitos más frecuentes son los hurtos, 109 contabilizados, y un 26,4% menos que los 148 denunciados en los primeros tres meses de 2024. Las estadísticas reflejan también un ligero repunte de los ciberdelitos, una tónica general a nivel nacional, que crecieron en un 42,2% más que en el primer trimestre de 2024, con 128 denuncias registradas.