Marta Álvarez, presidenta del Club de Natación de Avilés: "‘La Morocha’ es la canción del verano"
"A partir de una edad no hay remedio posible para la resaca, lo vas a pagar caro al día siguiente"
PELAYO MÉNDEZ
Marta Álvarez, primera presidenta del Club de Natación de Avilés, es la tercera invitada de esta serie de entrevistas informales con las que LA NUEVA ESPAÑA trata de repasar las preferencias de los avilesinos de cara a las celebraciones de San Agustín. Actualmente, sigue ocupando el cargo y ya está trabajando en organizar grandes competiciones en la comarca como el Trofeo de La Magdalena.
-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?
-Según los gustos de las nuevas generaciones, parece que "Tekila" es un imprescindible .
-¿Para un fiestero de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, o al vermú?
-Descansar mucho durante el día, cosa que yo no consigo y por eso después no aguanto un asalto…
-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?
-Café con hielo.
-¿El mejor remedio para la resaca?
-A partir de una edad no hay remedio posible, lo vas a pagar caro al día siguiente, pero un ibuprofeno antes de dormir puede ayudarte un poco.
-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?
-Los fuegos sobre la ría.
-¿Qué grupo o artista le gustaría que estuviera en el programa de las fiestas de San Agustín?
-Por pedir, yo pediría siempre cosas para los más jóvenes. Manuel Turizo, Omar Montes o Quevedo; por ejemplo.
-¿La mejor copla para salir de fiesta?
-Las clásicas del verano, pero hay que actualizarse, así que ‘La Morocha’ sería la de este verano.
-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés para usted?
-La plaza de España, sin duda.
-¿En qué fiesta está más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?
-Todas son fantásticas, pero El Bollo, con la comida en la calle, es mi favorita.
