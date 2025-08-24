Hay algunos que amanecen con el sonido de la alarma de su móvil. Otros apuestan por algo más clásico y tiran del típico despertador, el de toda la vida. Incluso hay quién sigue saliendo de la cama cuando cantan los gallos. Ayer, en Piedras Blancas, lo que sacó a todos los vecinos de sus camas fue el sonido del motor de un centenar de ‘scooters’. Y es que la villa castrillonense volvió a ser la casa de la ‘Scooterliada’, evento que este año cumplió su decimocuarta edición. "Después de dos años con lluvia, ya era hora de que nos tocase un día como el de ayer", festejaba Javi Pérez, uno de los organizadores de la cita, quien destacó el buen ambiente que se vivió durante toda la jornada, lo que hace que cada año sigan completando sus inscripciones.

A la izquierda y en el centro, las scooters antes de iniciar la ruta. A la derecha, los participantes realizando inscripciones.

"Teníamos un límite de 90 participantes y lo hemos vuelto a completar, estamos muy contentos", aseguró Pérez, quien apuntó que, aunque hay personas que repiten año tras año la experiencia, otros debutan en la cita y lo hacen con gusto. "Hemos tenido gente que ha venido desde Portugal, Galicia o Valladolid y lo que nos dicen es que, por ganas, repetirán el año que viene", señalan.

Piedras Blancas ruge a ritmo de ‘scooter’

Aunque a lo largo del día hubo un cierto viento, desde la organización se mostraron satisfechos acerca de cómo se dio la jornada festiva. "Hemos tenido que ir a por crema para el sol, porque nos ha pillado desprevenidos este calor. Llevábamos dos años malos en cuanto a climatología, así que no nos vamos a quejar", apuntó el promotor, quien valoró que todos los participantes acabaron la cita "maravillados". "La ruta que hemos escogido maravilla sobre todo a la gente de fuera, se quedan embobados con las vistas que se ven. Además, siempre tenemos un gran ambiente entre los que nos subimos a la scooter, es algo que gusta mucho", indicó.

Los vecinos de Piedras Blancas, aunque alguno no se atrevía a animarse a subirse a la ‘scooter’, celebran que se siga celebrando esta iniciativa en el pueblo. "Alguno puede pensar que es una molestia, pero, al contrario, esto da alegría. Es algo que vemos una vez al año y que da un espíritu diferente al pueblo", señaló Agustín Álvarez, quien reconoce que, en sus tiempos jóvenes, también hacía uso de ese vehículo. "Ahora ya no tengo edad para ese tipo de cosas, pero de chaval me encantaba conducirlas. Verlas me recuerdan a aquella época", remató.

Tras la buena acogida de esta edición, desde la organización solo tienen un pensamiento en su cabeza: la cita del año que viene. "Ya hemos guardado el hueco para el siguiente fin de semana posterior a San Roque. No va a haber fallo", zanja Pérez. Con ello, los vecinos de Piedras Blancas ya se pueden preparar para volver a despertarse, en 364 días, a ritmo de scooter.