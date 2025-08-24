El Puerta del Mar acoge una exposición de artesanía en madera

El Puerta del Mar, el centro de interpretación de Soto del Barco, situado en La Arena, acoge hasta el 21 de septiembre una exposición de escultura llamada "Maternidaes, fomes. Formas de Maternidad", cuyo autor es José Manuel Díaz Alonso. La exposición se puede visitar los lunes, jueves, viernes y sábados de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas, mientras que los miércoles y domingos solo abre en horario de mañana. Además, los martes el centro permanece cerrado. Se trata de la primera exposición que acoge el Puerta del Mar que trata solamente de escultura y en ella se pueden ver piezas de castaño de más de 300 años. Esta muestra ya ha pasado por otros concejos de Asturias, entre ellos en Aller.