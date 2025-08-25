El auge turístico complica aparcar en Avilés (y las cifras de ocupación de los parkings también van al alza)

Aparcar un mes de invierno en las inmediaciones de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery o cerca del parque del Carbayedo, por citar solo dos ejemplos céntricos, suele ser complicado. Ahora, en verano, resulta casi imposible. Al aumento de zonas peatonales se suman que restan plazas de aparcamiento y numerosos conductores, muchos turistas, que buscan huecos libres. Todo esto se traduce en un aumento del número de usuarios de los aparcamientos subterráneos de la ciudad tanto públicos como privados.

En cifras: los tres aparcamientos municipales gestionados por Ruasa en Avilés (plaza de España, La Exposición y calle Cuba) mejoraron los datos registrados en julio de 2024, ya con un aumento significativo de uso. La suma de vehículos en estos equipamientos alcanzó el pasado julio 38.034, 3.916 más que en el mismo mes de 2023 y 5.632 más vehículos que en el mismo periodo de 2023.

A lo largo del mes de julio, además, hubo en algún momento en el que se colgó el cartel de "completo": ocurrió en el aparcamiento de la plaza de España doce veces en julio y en el de la Exposición en siete jornadas del mes pasado. El primero tiene, en concreto, 286 plazas; el segundo, 570. El del Atrio cuenta con 117.

En el parking situado frente a la estación de Avilés, de titularidad privada, no se quedan atrás: solo en julio registraron 17.508 usos respecto a los 15.428 de julio de 2024. En este caso el aparcamiento subterráneo cuenta con 565 plazas. En el parking Egocheaga, en la avenida de Los Telares, la comparativa es más complicada: "Tenemos pocas plazas de rotación, la mayoría son de abonados", aclaran. Rondan la treintena de personas en lista de espera para incorporarse como nuevos abonados.

Otros aparcamientos con importante demanda son los gratuitos como el existente, por ejemplo, en La Grandiella. Este aparcamiento disuasorio tiene capacidad para un total de 120 vehículos. El objetivo de la puesta en marcha de este aparcamiento es contribuir a sacar tráfico del centro de la ciudad, dado que permite dejar el coche en un punto estratégico de acceso al centro y llegar desde allí al corazón de la villa bien sea a pie, en bicicleta o en transporte público. También tiene su público el disuasorio de la avenida de Gijón, con 232 plazas disponibles en este momento. En total, Avilés, según datos que maneja el Ayuntamiento, ha creado 819 nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad en la última década. Se esperaba para este verano el parking subterráneo del Centro Niemeyer, tras su adquisición por parte del Principado, aunque el trámite aún no se ha completado.

Ocupación hotelera

Los hoteles también están viviendo su agosto. El mes por excelencia del verano y que acumula una mayor cantidad de actividades festivas llena la planta hotelera, hasta el punto de que algunos feriantes o bandas de música se han visto en la obligación de cambiar de alojamiento si permanecían varios días en la villa. En el Hotel Palacio de Avilés, en plena plaza de España, aseguran que "en general está siendo un muy buen agosto, tanto antes como durante las fiestas de San Agustín".

La demanda se extiende a otros puntos de la comarca. Laura Arias, del camping Las Gaviotas de Castrillón, aprecia que este año ha habido un extra con la favorable meteorología para atraer visitantes. "La verdad que está siendo un verano muy bueno. El tiempo ha ayudado mucho", opina.