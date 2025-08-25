Avilés abre el apetito al mundo: una calle soportalada concentra una ONU de sabores

Todo aquel que desee dar la vuelta al mundo no necesita salir de Avilés. Desde hace tiempo, la ciudad abre sus puertas a la cocina internacional. Los locales, algunos ya consagrados en la zona y otros con una trayectoria más breve, ofrecen en los 200 metros soportalados platos con sello propio en un homenaje a la gastronomía tradicional de cada nación. Mientras que Galiana reúne sabor y tradición de cuatro países (Italia, Suiza, México y Venezuela), la Calleja de los Cuernos acoge la fusión peruano- japonesa del Ronda 14.

En el caso de Trattoria Mascareta, es una puerta a la familiaridad y el trato cercano. Desde su apertura en 1998, apuestan por productos frescos y a golpe de amasadora, elaboran las pizzas de manera artesanal, lo que se refleja en la calidad final del plato. El restaurante, ya consolidado en la ciudad, ofrece una amplia selección de comida italiana cuyo distintivo de calidad es el "hecho en casa". "Nos sentimos muy queridos por la gente de Avilés", afirman en el negocio.

Al norte de Italia se encuentra Suiza. Manuela Flórez, nacida en este último país, pero con raíces asturianas, abrió junto a su padre en 2023 El Rincón Suizo. El restaurante presenta un concepto único en Asturias, pues es el primer local de gastronomía suiza de la región, lo que lo convierte en un gran atractivo para los curiosos de la comida internacional. Flórez argumenta que su rasgo característico son los productos de calidad y con denominación de origen así como una carta pensada para compartir, ejemplo de ello son las famosas degustaciones de quesos. También se define por propuestas innovadoras como el brunch Internacional, que tendrá lugar los sábados. Una oportunidad perfecta para disfrutar de la comida mientras se conversa en otros idiomas: un encuentro gastronómico que permite viajar por el mundo sin moverse de la mesa.

Las calles avilesinas también acogen sabores latinos. Suelo Larense, instalado hace cinco meses en la calle Galiana, lleva a la mesa los platos más famosos de la gastronomía venezolana. Eleeyn Alicia Assab, su propietaria, explica que se trata de un proyecto con el que busca materializar las recetas que "pasaron de generación y generación", explica. Ahora, madre e hija llevan lo mejor de la gastronomía venezolana a los comensales. Sus arepas, cachapas, tequeños y tostones atraen cada vez a más público que desconoce la variedad de esta cocina. Eleeyn añade que, gracias a la importante comunidad venezolana en Asturias, le resulta más sencillo acceder productos típicos, especialmente quesos y maíz.

México también tiene cabida en Galiana. El "Picakechinga lleva 12 años acercando las especias y el picante mexicano a esta zona. Sus propietarias, Arantxa del Cuadro y Nàimity Tenorio, han desarrollado una carta 100 % mexicana. "Buscamos huir de la españolización de los platos", comenta Del Cuadro. Su clientela, ya consolidada, acude en busca de sus famosos nachos, tacos y cazuelitas caseras. "La cocina mexicana es muy extensa; nosotros preferimos apostar por la calidad antes que por la cantidad", expresa. Sin abandonar América Latina, pero incorporando toques japoneses, se encuentra Ronda 14, un referente de la cocina "nikkei" en España.

Sus platos, que combinan la sofisticación japonesa con la frescura y el sabor peruano, tienen como base el producto local. Desde su apertura en 2011, el restaurante ha vivido una transformación, apostando por un concepto más moderno en los que los platos se sirven en el centro para disfrutar entre todos. En su carta figuran creaciones muy queridas tanto por su chef, Mario Céspedes, como por una clientela fiel, entre las que destacan su popular ceviche, el huevo trufado o el "mar y montaña". Ronda 14 también conquista paladares fuera de Asturias, con varios restaurantes en Madrid y la reciente apertura de un local en Málaga.

Si bien la cocina española, también presente en Galiana, y en especial la asturiana, sigue siendo una de las favoritas del gran público, cada vez son más los que buscan experimentar un nuevo abanico de sabores y texturas de otros rincones del mundo y Avilés es el lugar ideal para ello.