Los celíacos se abren hueco en la "holi party" de San Agustín
Mil sobres de polvos de colores a base de almidón de maíz tiñeron por completo la pista de La Exposición en la jornada dominical
Pelayo Méndez
La Exposición se convirtió en el punto de encuentro para los más pequeños durante la tarde de ayer. La jornada de juegos infantiles empezó con diferentes retos y puso el broche de oro una "holi party", fiesta inspirada en la tradición hindú donde la gente se lanza polvos de colores al ritmo de música, y que en Avilés tiñó la pista por completo.
Los organizadores no dejaron escapar ningún detalle. "Los polvos que utilizamos son aptos para gente celíaca, están compuestos por un 99% de almidón de maíz y el resto es colorante de alimentación. El objetivo es que todos puedan disfrutar del evento", destacó Pelayo Melón, gerente de "Extraescolaria", empresa encargada de la organización. Este evento conlleva una serie de preparativos y requiere de cierta coordinación entre los asistentes. La organización esperaba unos 400 participantes y tenían preparados mil sobres de polvos de colores. Además de este arsenal de material, contaban con cañones, extintores y globos gigantes; todos ellos con el objetivo de llenar a los usuarios de colorines.
"Lo más complicado son todos los preparativos previos. Controlar los espacios y realizar una buena previsión, para no quedarte corto de polvos de colores, es clave", aseguró Melón. "La elección musical también es un reto. Hoy en día, es muy difícil adaptarte a lo que les gusta a los niños, sin poner canciones que no deban escuchar", agregó.
Satisfacción generalizada
Las familias, por su parte, destacan la mejoría de la oferta de actividades infantiles, respecto al año pasado, edición que definen como un "desastre" y un "aburrimiento" para los niños. Los pequeños reconocen que "los caballitos están bien, pero mola mucho más participar en la holi party". No obstante, esta fiesta no es del agrado de todos los chiquillos, algunos no llevan bien lo de manchar la ropa. Rubén Suárez, joven vecino de Avilés, no quería participar por nada del mundo. Apuntarse a la "holi party", conllevaba ensuciar la camiseta de su equipo favorito, el Real Madrid, y no le parecía buena idea ayer.
Los más experimentados en este tipo de eventos iban preparados para la ocasión, vestidos completamente de blanco. "Preferimos que traigan ropa vieja que tienen por casa, poco más da, ellos lo único que quieren es venir a divertirse un rato corriendo con los sobres de colores por aquí", dijo Amanda Segura, madre de uno de los pequeños, mientras esperaba en una cola.
