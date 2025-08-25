Denuncian el mal estado de las duchas de la playa de San Juan, en Castrillón
La playa de San Juan de Nieva, en Castrillón, es uno de los arenales más visitados del concejo, pero sus instalaciones no parecen estar a la altura de la cantidad de visitantes que reciben durante el verano. Prueba de ello es el estado de las duchas, en el que se puede ver en la imagen junto a estas líneas, de forma muy visible, cómo la humedad está haciendo estragos en la zona. De hecho, las duchas tienen, en la zona donde los visitantes apoyan sus pies para aclararse, manchas negras muy preocupantes, además del evidente deterioro que tienen los azulejos que rodean a los grifos. Los usuarios piden al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto, ya que creen que esto pueden llegar a afectar incluso a la salud de los bañistas. Según explican, el mal estado de las duchas puede provocar hongos en los pies a cuenta de las humedades que presentan.
