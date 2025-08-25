Dulce Victoria Rumoroso, actriz: "San Agustín es el cielo estrellado con fuegos artificiales"

Dulce Victoria Pérez Rumoroso es actriz, de teatro y de cine, también es escritora y ha publicado hasta la fecha varias obras de temática infantil, entre los que destacan las diversas aventuras de "Ratonchi", un roedor muy avilesino.

-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

-"Rapsodia serondiana", de Xuacu Llaneza

- ¿Para un fiestera de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?

-Salir a tomar el vermú a Casa Álvarín, ir a comer un buen cachopo y volver un ratín a casa para echar una siestina y reponer fuerzas para luego salir de noche .

-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

-Con sidra y sangría de sidra

-¿El mejor remedio para la resaca?

-No soy mucho de tener resacas, pero una buena siestina y después un plan tranquilo como ir al teatro a ver algo divertido como "Mujeres a escena" de José Rico o "Departamento de quejas de Villacuentos" de Gato Negro . Un plan tranquilo cura cualquier resaca.

-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?

-El cielo estrellado acompañado de los fuegos artificiales que clausuran las fiestas.

-¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?

-La sección musical de "Gato Negro".

-¿La mejor copla para salir de fiesta?

-"Yo mexé na caleya", de "La Bandina".

-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

-Para mí, el parque del Muelle. Me parece un lugar con un encanto especial y cada vez está más guapo.

-¿En qué fiesta está más cómoda: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

-En El Bollo, hay más tranquilidad y además podemos disfrutar de la tradición de comer el Bollo de Pascua que a mí me encanta, sobre todo si es de Polledo .