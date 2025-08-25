Dulce Victoria Rumoroso, actriz: "San Agustín es el cielo estrellado con fuegos artificiales"
"Un buen plan de fiesta es salir a tomar el vermú a Casa Álvarín, ir a comer un buen cachopo y volver un ratín a casa para echar una siestina"
Dulce Victoria Pérez Rumoroso es actriz, de teatro y de cine, también es escritora y ha publicado hasta la fecha varias obras de temática infantil, entre los que destacan las diversas aventuras de "Ratonchi", un roedor muy avilesino.
-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?
-"Rapsodia serondiana", de Xuacu Llaneza
- ¿Para un fiestera de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?
-Salir a tomar el vermú a Casa Álvarín, ir a comer un buen cachopo y volver un ratín a casa para echar una siestina y reponer fuerzas para luego salir de noche .
-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?
-Con sidra y sangría de sidra
-¿El mejor remedio para la resaca?
-No soy mucho de tener resacas, pero una buena siestina y después un plan tranquilo como ir al teatro a ver algo divertido como "Mujeres a escena" de José Rico o "Departamento de quejas de Villacuentos" de Gato Negro . Un plan tranquilo cura cualquier resaca.
-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?
-El cielo estrellado acompañado de los fuegos artificiales que clausuran las fiestas.
-¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?
-La sección musical de "Gato Negro".
-¿La mejor copla para salir de fiesta?
-"Yo mexé na caleya", de "La Bandina".
-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?
-Para mí, el parque del Muelle. Me parece un lugar con un encanto especial y cada vez está más guapo.
-¿En qué fiesta está más cómoda: Antroxu, El Bollo o San Agustín?
-En El Bollo, hay más tranquilidad y además podemos disfrutar de la tradición de comer el Bollo de Pascua que a mí me encanta, sobre todo si es de Polledo .
