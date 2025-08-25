Gaitas para "sorprender" a locales y foráneos

Suenan las gaitas y tambores en Sabugo. Un grupo de turistas se acerca a la plaza del Carbayo y se queda mirando atentamente la prueba de afinación del instrumento tradicional. Minutos más tarde, la banda de gaitas Villa de Avilés comienza su pasacalles, puntual, a las 12.30 horas, para recorrer algunas vías del casco histórico y mostrar a avilesinos y a visitantes una pequeña parte del rico patrimonio musical asturiano. La banda abrió sus primeros pasos con "La danza de La Guía", un pieza del oriente asturiano, de Llanes más concretamente. El pasacalles forma parte del ciclo "Sones na cai" en el que grupos de música y baile tradicional llenan de actividad la hora del vermú de los fines de semana de agosto.

Javier Menéndez es el director de la banda de gaitas Villa de Avilés y antes de que todo arrancara, detalla que está "encantado" con llenar las calles con música tradicional. "Llevábamos años reclamando hacer alguna actividad como esta y funciona muy bien, sorprende tanto a la gente de Avilés como a las personas que nos visitan", destaca el gaitero, que tilda de "imprescindible" que la gaita y el tambor estén presentes en el programa festivo del mes con más afluencia de turistas de la ciudad.

Quince miembros de la banda de gaitas avilesina fueron objetivo de cámaras de fotos y de móviles, que se traducirán en recuerdos para los visitantes a su fin de vacaciones. "Qué bien suena la gaita", comenta a un visitante mientras saca unas cuantas fotos con su smartphone a la altura del cruce de la calle La Estación con Carreño Miranda, en Sabugo. El grupo continuó su pasacalles musicales por la plaza Pedro Menéndez y las calles Rui Pérez, La Cámara, Parche y Rivero hasta finalizar en el quiosco de la música en el parque Ferrera.