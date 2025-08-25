"Huecco", que actúa hoy lunes en Avilés: "Me encantaría poder hacer una colaboración con Melendi en un futuro"

Iván Sevillano (Plasencia, 1974), conocido en el mundo musical como "Huecco", será el encargado de amenizar la verbena de esta noche en San Agustín. El artista extremeño hizo un hueco en su agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA en plena gira de conciertos.

¿Tiene mucho público en Asturias?

Tengo mi pegue, como dirían en México. No es mi territorio principal, pero sí que hicimos el Festival Metrópoli, dentro de la gira de acústicos por España, estuve en Gijón hace poco, así que hemos hecho pequeñas cositas. Poco a poco va creciendo.

Tradicionalmente su estilo musical se asocia más al público sureño, ¿sigue siendo así? ¿Notó alguna evolución respecto a sus primeras visitas?

Me sorprendía mucho ver cómo en zonas como Galicia, Cantabria, País Vasco o Asturias gustaba tanto mi mezcla de rumba con rock, cuando quizá es un estilo que se asociaría más con la escena catalana o del sur. Pero en el Norte siempre he trabajado muy bien. De hecho, me gustaría ir más veces a Asturias. Poco a poco, vamos pico y pala, con conciertos más masivos como el de Avilés vamos abriendo nuevas puertas.

Su estilo mezcla rock, flamenco, rumba y sonidos latinos. ¿Cómo nació ese sello tan personal?

Yo vengo del heavy metal desde pequeñito, lo que hice fue abrir mi abanico, algo que los heavys solemos evitar. Normalmente nos quedamos ahí toda la vida y criticamos a quien cambia. Pero yo me abrí a la música latina porque me parece una riqueza musical espectacular. Luego me topé con la rumba y el flamenco, entonces pensé: ¿y si mezclamos todo esto en la coctelera con mis raíces del metal?

Si tuviese que definir la esencia de Huecco en una sola palabra, ¿cuál sería?

Fusiones.

La Fundación "Dame Vida" ha tenido un gran impacto financiando proyectos solidarios gracias a su música, ¿cómo surgió la idea?

Siempre he pensado que quienes tenemos foco recibimos mucho de la sociedad y deberíamos devolverle, aunque sea una pequeña parte. Yo me lo planteé hace tiempo y la primera gran acción fue tras el terremoto de Haití. Desde entonces hemos estado muy focalizados en proyectos allí y también en España.

Si pudiera cambiar algo de la industria musical actual, ¿qué sería?

La verdad es que no sé cómo hemos llegado a este punto. Todo sucede muy rápido. Antes un single de pop duraba tres minutos y medio; ahora, con dos minutos, ya es largo. Han desaparecido los solos, incluso las canciones con tres estrofas. Todo ha cambiado en apenas quince años, ya nadie pone un CD en el coche, todo es digital y con Bluetooth.

En un panorama musical dominado por el reguetón y el trap, ¿cómo cree que encaja su propuesta?

Creo que encajo bien, porque también hago música urbana y reguetón, aunque no soy un artista que se perciba solo como urbano. Eso hace que sea más difícil entrar en playlists o conseguir lanzamientos destacados. Pero nunca lo criticaré: el público manda, y si el público elige esta música, tanta gente no puede estar equivocada. Mientras dure esta ola latina, hay que disfrutarla, lo están consumiendo países tan diversos como Alemania, Indonesia o Japón.

¿Qué artistas le influenciaron? ¿Con quién le gustaría colaborar en un futuro próximo?

Mis influencias están en el pasado, tendría que ir estilo por estilo. Me gusta hacer pequeños homenajes en detalles rítmicos o melódicos. En mi próximo disco, el del 20.º aniversario, he tenido la suerte de contar con 14 colaboraciones absolutamente locas. En cuanto a colaboraciones futuras, hay muchas que se me ocurren. Desde artistas emergentes como "Arde Bogotá", hasta Bunbury, Melendi o Álvaro Soler. No descarto nada.