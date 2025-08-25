Los impuestos a pagar los mayores, a debate, hoy, en La Granda
El futuro de los jóvenes toma el relevo de los seminarios estivales este martes
pelayo méndez
La XLVII edición de los cursos de La Granda encara su última semana. Esta misma mañana, en el Hotel Palacio de Avilés, entre las 10..00 y las 14.00 horas se hablará sobre medios jurídicos y económicos a disposición de las personas mayores. Los temas que se tratarán son: los poderes preventivos, las herencias, los impuestos que han de pagar las personas mayores y los testamentos vitales.
Juan Álvarez Valdés, notario avilesino; Antonio Álvarez Soler, notario gijonés; José Luis Fernández Lozano, notario riosellano; y Jaime García Puente, profesor de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Oviedo, serán los protagonistas de la jornada. Cada uno tendrá un espacio propio en el que tratará los temas en los que está más especializado, mientras que José Luis F. Lozano será el encargado de moderar e introducir a los invitados. A las 13.45 horas, el público dispondrá de un turno de intervenciones en el que se podrán plantear dudas y reflexiones a los ponentes.
Sentido de los jóvenes
La Granda reserva la jornada de mañana para "El joven en busca de sentido. ¿Qué puedo aportar yo al mundo?". Enrique Burgete, coordinador de Antropología Filosófica en el Instituto Veritas Gaudium, hablará de las claves para una vida feliz durante la juventud y Antonio Espinosa de los Monteros, Premio "Princesa de Girona" y CEO de AUARA, desertará sobre el emprendimiento con sentido. Javier Cascón, escritor, recogerá el testigo después de la pausa para el café para hablar de la temática de su libro, "Amen sin tilde". Para finalizar, se celebrará una mesa redonda en la que se reflexionará sobre la aportación de lo jóvenes a la sociedad en la que nos encontramos. Participarán biólogos, enfermeros y otros perfiles profesionales.
