Kike y Octavio se coronan en el campeonato de mus del marisco

Fiel a su cita, Luanco celebró durante el pasado fin de semana su ya tradicional campeonato de mus de marisco, uno de los que más solera tienen del panorama regional. Kike y Octaviose hicieron con la victoria en un torneo en el que, como es habitual, los ganadores se llevaron a casa un lote de langostas y bugres

La competición, como suele ser habitual, se dividió en dos grupos, generados después de una fase clasificatoria. El grupo A estuvo formado por las parejas que obtuvieron mejores resultados y al grupo B cayeron los equipos que cosecharon tres ceros en las primeras partidas. Los ganadores del grupo B fueron Chechu y Fernando. El torneo contó con la visita de Jorge Suárez, alcalde de Gozón.