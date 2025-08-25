Muere Carmen Vega Fernández, que fue concejala del PP entre 2007 y 2015

La que fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés entre 2007 y 2015, María del Carmen Vega Fernández ha muerto a la edad de 61 años sumiendo a su familia y a cuantos la conocían en una profunda tristeza. La capilla ardiente se halla instalada en el tanatorio avilesino de El Montán, por donde ayer pasaron multitud de personas a expresar sus condolencias; durante la jornada de hoy la capilla abre de 10.00 a 13.00 horas y el funeral por su eterno descanso comienza a las 18.00 horas en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

Carmen Vega Fernández respondía también en Avilés al nombre de "Pamina", como era popularmente conocida. Su participación en política, consecuencia de un fuerte sentido de compromiso social, comenzó a bien temprana edad pues se afilió a Nuevas Generaciones del PP siendo adolescente, en una etapa en la que s e formó como administrativa. En ese ámbito conoció al que acabará siendo su esposo, Joaquín Aréstegui, con el que tuvo una hija, Carmen; la pareja se casó en 1997, diez años ante de que Pamina –con su marido en el cargo de presidente del PP de Avilés– se convirtiera en concejala del Ayuntamiento de Avilés para integrarse en el grupo municipal con siete concejales y hacer tarea de oposición. En las elecciones locales de 2011 se repitió su destino político: concejala en la oposición, entonces en un grupo municipal del PP con seis unidades.

El tándem Vega-Aréstegui protagonizó un intensa etapa política en Avilés, especialmente agitada en la casa del PP por la irrupción, primero, de la formación independiente localista ASIA y, en el segundo mandato de Vega en el Ayuntamiento, por la dispersión del voto conservador entre el propio PP y Foro Asturias. Ajena a esos vaivenes, Pamina se caracterizó por hacer un trabajo de oposición muy punzante, con especial atención al área de Cultura del gobierno socialista de por entonces.

Cuando Joaquín Aréstegui abandonó la presidencia del PP avilesino en 2015, Carmen Vega desapareció del plano público y desde la privacidad recuperada en su vida desarrolló una actividad profesional como profesora particular, dando clases de inglés y Matemáticas tanto a niños como adultos. Más recientemente abrió un canal de recetas de cocina española para personas de habla inglesa. Proyectos ahora truncados por su prematura muerte.