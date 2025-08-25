Narcy y Saúl llevan el espíritu de la mítica Quattro a todas las generaciones de avilesinos

Por un lado, veteranos curtidos en mil batallas. Por el otro, jóvenes que todavía están adentrándose en el mundo de la noche. Aunque parece difícil encontrar un punto medio entre ambos mundos, los djs Narcy y Saúl lo consiguieron ayer en la pista de la Exposición. El mítico dúo, que durante años fueron los encargados de poner el broche musical a la mítica Sala Quattro, cambiaron ayer de ubicación para, en pleno centro de Avilés, sacar a bailar a la ciudad en la tercera verbena de San Agustín. Además, en el parque del Muelle el grupo madrileño "King Sapo" hizo vibrar a aquellos que decidieron apostar por el ciclo "Factoría Sound Summer".

Durante el espectáculo de Narcy y Saúl, la exposición se conviertió en una mezcla entre dos generaciones de avilesinos: los que vieron al dúo tocar durante largas noches en la Quatro y los que, por su juventud, tan solo han oído hablar de ellos a algunos de sus familiares. Durante su espectáculo los avilesinos combinaron alguno de los éxitos del momento con temas como "Ecuador" de "Sash!", canciones que solían poner en su época en la noche de la ciudad. Su actuación sirve para cerrar un fin de semana que tuvo protagonistas como Dani Parrondo y donde se abrirán paso los próximos días nombres como Huecco o la orquesta París de Noia

Mientras, en el otro lado de la ciudad, la banda "King Sapo" dio un auténtico recital de rock para aquellos que prefieren apostar por otro tipo de música. Los madrileños tocó algunos de los temas de su último trabajo, "El Dios de América", lo que provocó los aplausos de las decenas de personas que se acercaron al quiosco de la música del parque del Muelle.