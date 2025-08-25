Narcy y Saúl llevan el espíritu de la mítica Quattro a todas las generaciones de avilesinos
El dúo de djs amenizó la tercera verbena de San Agustín, que también contó con el rock de los madrileños "King Sapo"
Por un lado, veteranos curtidos en mil batallas. Por el otro, jóvenes que todavía están adentrándose en el mundo de la noche. Aunque parece difícil encontrar un punto medio entre ambos mundos, los djs Narcy y Saúl lo consiguieron ayer en la pista de la Exposición. El mítico dúo, que durante años fueron los encargados de poner el broche musical a la mítica Sala Quattro, cambiaron ayer de ubicación para, en pleno centro de Avilés, sacar a bailar a la ciudad en la tercera verbena de San Agustín. Además, en el parque del Muelle el grupo madrileño "King Sapo" hizo vibrar a aquellos que decidieron apostar por el ciclo "Factoría Sound Summer".
Durante el espectáculo de Narcy y Saúl, la exposición se conviertió en una mezcla entre dos generaciones de avilesinos: los que vieron al dúo tocar durante largas noches en la Quatro y los que, por su juventud, tan solo han oído hablar de ellos a algunos de sus familiares. Durante su espectáculo los avilesinos combinaron alguno de los éxitos del momento con temas como "Ecuador" de "Sash!", canciones que solían poner en su época en la noche de la ciudad. Su actuación sirve para cerrar un fin de semana que tuvo protagonistas como Dani Parrondo y donde se abrirán paso los próximos días nombres como Huecco o la orquesta París de Noia
Mientras, en el otro lado de la ciudad, la banda "King Sapo" dio un auténtico recital de rock para aquellos que prefieren apostar por otro tipo de música. Los madrileños tocó algunos de los temas de su último trabajo, "El Dios de América", lo que provocó los aplausos de las decenas de personas que se acercaron al quiosco de la música del parque del Muelle.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad
- Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show 'The Goat': 'No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta
- Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés
- Habitaciones para media y larga estancia y espacios comunes: así será el nuevo alojamiento de la plaza de España de Avilés