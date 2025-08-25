La oposición de Castrillón cree que no se podrán ejecutar los presupuestos

Castrillón afronta hoy uno de sus plenos más importantes del año, el de la aprobación de presupuestos, y todo apunta que estará envuelto en la polémica. El equipo de gobierno pretende aprobar unas cuentas que superan los 31 millones de euros, cuatro más que las que trataron de aprobar en mayo. Esta vez cuentan con el apoyo de Vox, algo que no tuvieron en el mes de mayo, cuando el resto de partidos tumbaron las cuentas municipales. Desde la oposición critican que nadie se ha puesto en contacto con ellos para elaborar los presupuestos y que, además, estos sirven para saldar las modificiaciones presupuestarias que el PP tuvo que aprobar en los últimos meses.

"El anterior desencuentro entre el PP y Vox ha derivado en unas modificaciones presupuestas que han sido irregulares y contrarias a la normativa. Ahora presentan unos presupuestos que tienen que ver más con saldar esas modificaciones que con el bien de los vecinos", señala Yasmina Triguero, portavoz de IU, que cree en el concejo sigue habiendo "un vaivén con los presupuestos". "El año pasado lo sacaron adelante, pero este año lo que están haciendo es tomar decisiones que van en contra de los vecinos del concejo", apunta la exalcaldesa, que asegura que "desde nuestro punto de vista estas cuentas no se ajustan al plan económico financiero de la interventora anterior".

Uno de los puntos que destaca la portavoz de IU es la subida, en tan solo cuatro meses, del presupuesto municipal, que ahora supera los 31 millones de euros. "Parece un paripé, para que poner ese dinero si no se va a poder ejecutar", critica Triguero, que califica la propuesta del PP como "débil" y pone en duda que se vaya a poder ejecutar de aquí a que acabe el año. "Cuando el presupuesto entre en vigor será octubre. No hay tiempo material para hacerlo. Esto vuelve a ser una huida hacia adelante", sentencia.

Iván López, portavoz del PSOE en el concejo, cree que durante el pleno de hoy "se va a constatar que teníamos razón cuando decíamos que las tres modificaciones que se hicieron donde incluían subvenciones nominativas no se pueden hacer". "El ejemplo claro es llevar al Pleno el presupuesto a cuatro meses de que acabe el año para de esa forma anular las modificaciones. Si aprueban el presupuesto, las modificaciones serían inútiles, tres meses de trabajo en balde", carga el socialista que, además, recuerda que, hace unos meses, Vox dijo "que el alcalde no era de fiar". "¿Por qué se abstuvieron en mayo y ahora van a votar a favor, con un presupuesto idéntico?", se pregunta el concejal.

El edil castrillonense critica, además, que desde el equipo de gobierno nadie se ha puesto en contacto con su formación para tratar de elaborar los presupuestos. "Continúan con la soberbia, o tal vez tengan miedo de que se incorpore el concejal díscolo del PP y no apoye sus cuentas", cierra López.