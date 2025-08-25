Sabores de tiempos medievales en Avilés

Desayuno, comida y cena sin salir del mercado medieval. La oferta gastronómica del zoco avilesino permite desayunar un té y también algunos dulces árabes. "El de cacahuete está delicioso", comenta Chus Gutiérrez, que acaba de probar un té "riquísimo" en compañía de su pareja, Silvia Menéndez, ambos ovetenses, en la tetería de Camposagrado. "Si quedas con un poco de hambre, esas croquetinas están deliciosas", lo cuentan ambos mientras señalan al puesto de Sergis Vilanova en la misma plaza, que ofrece croquetas – "las que más salen son las de jamón"– y empanadas. Ítalo da Silva está especializado en "bocadillos medievales de jamón asado". "Vendemos también ternera, longaniza,... pero el jamón asado sale muy bien", indica Da Silva.

Chus Gutiérrez y Silvia Menéndez recomiendan también el falafel, al lado de la tetería, también en Camposagrado. Y sin salir de esa céntrica plaza, otra opción para comer y cenar, el puesto de Nico Andreikiv, que tiene parrilla, pescado, costillas, embutidos... "Lo que más se vende en el Norte es criollos, costillas y calamares, también pulpo", afirma el responsable de este puesto. María Franco deja claro que la especialidad de su restaurante callejero es el cerdo asado y lo ofrece en kebab, durum o en raciones y en bocadillo. "No tiene gluten ni aditivos, sabe muy rico", afirma.

Las patatas asadas y fritas se pueden adquirir en el puesto de Patricia Medina, en Carlos Lobo. "Está bien, las probamos ayer -por el sábado-, hay varias salsas: ali-oli, picante...", indican Gutiérrez y Menéndez. Medina también ofrece salchipapas y patatas fritas, que "son lo que más se vende". Más cerdo asado y más parrilla completan la la oferta gastronómica del mercado medieval en la plaza Carlos Lobo, donde también se puede degustar un mojito o bien acercarse por el puesto del argentino de Ushuaia César Heredia que ofrece cerveza, hidromiel y combucha artesanas.

"Es todo elaboración propia", remarca el cervecero argentino que tiene su fábrica de su "Patagonia" en un pueblo de Valladolid. "Y no hay que olvidarse de probar las rosquillas, hay un puesto que las tiene deliciosas", concluyen Gutiérrez y Menéndez, gastrónomos del mercado medieval.