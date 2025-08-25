El San Agustín se compromete a operar fracturas de cadera antes de 72 horas

La fractura de cadera se ha convertido en un serio problema de salud pública, ya que afecta con mayor frecuencia a las personas mayores, y conlleva una gran repercusión y deterioro en su capacidad funcional, además de la institucionalización y el gasto sanitario. Solo en un año en España se registran más de 64.000 hospitalizaciones por este motivo, lo que supone una tasa de 13,56 por cada 10.000 personas, aproximadamente, según los últimos datos del sistema. Fruto de la preocupación del área sanitaria III –a la que se circunscribe Avilés y su comarca– se ha implantado desde la gerencia lo que han dado en bautizar "Compromiso San Agustín", que consiste en que todo paciente que ingrese en el hospital con esta patología esté operado en el plazo de 48 o 72 horas, como máximo. "Es un compromiso serio de la organización y los servicios implicados están muy comprometidos", reconoce el gerente, Miguel Rodríguez.

Tanto las áreas de Traumatología como anestesistas y hematólogos forman parte del protocolo de las intervenciones de cadera en las que el San Agustín quiere cerrar en ese máximo de 72 horas para llevar al quirófano a los pacientes que presenten una fractura. Se han marcado ese plazo por los tres días de plazo son el máximo que se puede apurar en el caso de pacientes anticoagulados que tienen que suspender el tratamiento para la cirugía. "Estamos convencidos de que las caderas hay que intervenirlas lo antes posible", sostiene Miguel Rodríguez.

La obra exterior

En cuanto a la obra exterior en marcha en el Hospital San Agustín, vinculada a los planes de movilidad de la ciudad, el gerente considera que "va a mejorar radicalmente, porque el doble carril en la vía de acceso al hospital, a la entrada principal y a consultas externas, tiene que desahogar mucho de esas situaciones que, a veces son puntuales, pero que producen un cierto atasco. Entonces eso va a mejorar espectacularmente". También entiende Rodríguez que la circulación en el carril que se va a hacer para que los autobuses no tengan que completar todo el recorrido por dentro del hospital supondrá "un hito" una vez finalizado, "porque va a mejorar mucho el entorno ".