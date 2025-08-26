Adiós a la exedil Carmen Vega, mujer "entrañable" y de "buen talante"
Excompañeros de la concejala del PP en Avilés recuerdan su etapa en la oposición municipal: "Se dejó la piel"
I. G.
"Entrañable", "trabajadora", "una persona de buen talante", "cercana". Esos fueron algunos de los adjetivos con los que recordaron ayer a Carmen Vega, concejala del PP en el Ayuntamiento de Avilés entre 2007 y 2015, y conocida por "Pamina". Falleció este domingo, tras una larga enfermedad a los 61 años. Su funeral en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, en Sabugo, congregó a algunos excargos públicos del PP entre los que destaca Isidro Fernández-Rozada, que fue presidente del partido en Asturias. "Fue una política firme y sensata y en el plano personal, una mujer entrañable y cercana", sostuvo el también padrino de boda en el enlace de Vega con el expresidente del PP avilesino y también exconcejal, Joaquín Aréstegui, allá por 1997.
La exconcejala Carmen Maniega destacó de Vega su "incansable trabajo por Avilés" en su etapa de edil. "Es una pérdida muy dolorosa, era joven", indicó Maniega. Constantino Álvarez, también exedil del PP, alabó el trabajo de oposición de Vega : "Se dejó la piel en solicitar mejoras en la política cultural de Avilés". El empresario Antonio Sabino y exconcejal de ASIA coincidió con "Pamina" en el salón de Plenos y destacó su "actitud dialogante y constructiva". La actual presidenta del PP avilesino, Estefanía Rodríguez, destacó el compromiso de Carmen Vega con su partido y Avilés.
Entre algún que otro sollozo, los avilesinos despidieron a una mujer que descubrió de adolescente su pasión por la política y se afilió a Nuevas Generaciones del PP. Tras su etapa como edil, mantuvo su militancia en el PP, sin embargo, decidió orientar su labor profesional a la docencia como profesora de clases particulares, de Inglés y Matemáticas. También abrió un canal de recetas de cocina española para personas de habla inglesa.
Su viudo, Joaquín Aréstegui, emocionado, dio un fuerte abrazo a su hija, que se llama como su madre, Carmen. Y expresó: "Está todo dicho, gracias".
