Atención para los usuarios del tren para la noche de los fuegos en Avilés

La noche de los fuegos de Avilés conllevará cambios en el servicio de tren entre Oviedo y Avilés, en el último ferrocarril de mañana. Eso ocurrirá tanto en el servicio de Oviedo a Avilés como viceversa.

Para el último tren procedente de Oviedo con destino Avilés que saldrá de la estación del Norte a las 23.16 el tramo hasta la parada de Villalegre se desarrollará con normalidad. Eso sí, el trayecto de Villalegre hasta Avilés será en autobús urbano sin paradas. Lo mismo ocurrirá en sentido contrario. El tren que parte de Avilés a las 23.50 verá modificado la primera parte de su trayecto. Saldrá un autobús urbano y sin paradas con destino a Villalegre, donde los viajeros continuarán en ferrocarril hasta Oviedo.

La noche de los fuegos contará con varias normas de seguridad, que afectan al tráfico y a los peatones, conllevarán restricciones que también afectan al puerto deportivo, donde estará prohibida la navegación y el fondeo entre el muelle del Centro Niemeyer y el pesquero. En lo que respecta al tráfico, a las 23.15 horas del miércoles se cortará el paso de vehículos en toda la calle del Muelle; en el tramo de la avenida de Los Telares desde la glorieta de Los Oficios a la glorieta de la Estación de Autobuses; en el tramo de Conde de Guadalhorce entre la travesía de Demetria Suárez y en el acceso de la N-633 hacia el puente Azud. También habrá restricciones en la calle de La Muralla, en la calle Doctor Graíño y en plaza de Pedro Menéndez. Los peatones solo podrán usar la pasarela peatonal desde la plaza de Santiago López en sentido al centro Niemeyer a partir de las 23.15. Además, minutos antes del espectáculo pirotécnico, la pasarela peatonal al Niemeyer desde el puerto deportivo se cerrará al público. Además, durante el espectáculo pirotécnico no se permitirá la presencia de público en el puente de San Sebastián; en la pasarela peatonal desde la plaza de Santiago López al paseo de la ría y en la pasarela del puerto deportivo al Niemeyer.