Avilés vibra con "Huecco": así fue uno de los concierto más exitosos de las fiestas de agosto

"Huecco" toca rock y toca rumba y lo hace con una guitarra de punta de flecha. Y eso gusta. El público baila entregado a la causa. Comenzó quince minutos después del horario previsto pero eso a nadie le importó, ni siquiera a Marina Gutiérrez y a sus amigas, que habían perdido la voz después de tanta noche festiva. "Desde el viernes no hay quien nos saque de aquí", afirma Gutiérrez. "Aquí" es la pista de La Exposición, donde el público disfrutaba tras el "Buenas noches, Avilés" que "Huecco" pronunció para empezar el concierto y entonar su "Reina de los angelotes". Siguió con "Las señales de humo" de "Apache, pelo negro de azabache" y aquello no había quien lo parara mientras el público coreaba y reía y bailaba al ritmo del cuarteto que "dignificó el lunes" de San Agustín.

Cuando "Huecco" comenzaba a montar su particular fiesta en Las Meanas, los "Lovesick" cosechaban aplausos y más aplausos tras más de una hora de rockabilly y otros géneros del universo rockero para poner fin a un exitoso ciclo del Factoría Sound summer en el quiosco de la música del parque del Muelle.

Avilés tiene un idilio particular con la música, con apertura de miras y estilos que permiten combinar lugares diferentes para incluso organizar propuestas de manera simultánea.

La fiesta continuó en La Exposición donde hubo tiempo para entonar y bailar clásicos de "Huecco" como "Pa mi guerrera" y otros de ese género de música fusión que el artista extremeño y su banda denomina "rumbatón". Y le funciona. "Huecco" tiene un grupo de seguidores en Avilés notable, que incluso animó a familias a participar en un concierto que también celebraron los chiringuitos instalados en la pista de La Exposición. Hubo incluso hasta vendedores ambulantes de cerveza fría que se colaban entre el tumulto para ofrecer bebida a los más bailongos sin necesidad de desplazarse hasta las barras.

Al cierre de esta edición, la música seguía y lo hacía acompañada de bailes rumberos con tintes rockeros, algo que "Huecco" ya avanzó en la entrevista de LA NUEVA ESPAÑA y que no es más que su evolución musical a lo largo de sus dos décadas de carrera.