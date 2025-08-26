Castrillón aprueba un presupuesto récord, que "sirve para remar"
"Hemos hecho un Pedro Sánchez, no mentimos, solo hemos cambiado de opinión", ironiza Vox, cuyos voto fueron clave para sacar adelante las cuentas
Ha tardado más de lo esperado, pero, finalmente, Castrillón tiene presupuesto, el mayor de su historia, ya que supera los 31 millón de euros. Y se ha logrado gracias a los votos a favor del PP, partido que gobierna en el concejo, y Vox, que, tras rechazar las primeras cuentas presentadas en mayo, esta vez ha decidido apoyar a los populares. Hizo falta, eso sí, el voto de calidad del Alcalde, Eloy Alonso, para que se aprobase la propuesta, ya que los diez concejales de la oposición votaron en contra. "Hemos hecho un esfuerzo para llegar a puntos en común con Vox, este presupuesto nos sirve para remar", reconoció Nuria González-Nuevo, portavoz del gobierno, en un debate que tuvo críticas feroces por parte de Izquierda Unida y el PSOE.
González Nuevo destacó el esfuerzo hecho para llegar a un acuerdo con Vox para poder sacar las cuentas adelante y apuntó algunas de las prioridades de este presupuesto, como son el refuerzo de personal, "sobre todo en la oficina técnica, donde se amontonan las licencias", y aclaró que "la reforma de la calle Campoamor es una propuesta nuestra, parece que si se invierte algo en Salinas les sale un sarpullido".
Uno de los puntos más calientes del debate giró en torno al cambio de opinión de Vox, el socio que necesitó el PP para aprobar las cuentas. Y es que el cuarto partido en Castrillón se abstuvo en mayo, cuando se presentaron por primera vez las cuentas. Ahora, tres meses después, han decidido alinearse con el gobierno. "Hemos hecho un Pedro Sánchez, no hemos mentido, solo hemos cambiado de opinión", ironizó al respecto Rafael González, portavoz del grupo, que explicó que han conseguido llegar "a un entendimiento con el PP en base a nuestros programas electorales. "Hablamos de reducción de la presión fiscal, de un ahorro presupuestario y del desmantelamiento de partidas ideológicas". Desde la oposición sacaron a la palestra el arreglo de la calle Campoamor, acusando a Vox de haber cambiado su voto por dicha reforma, algo que González descartó. "De nosotros no ha salido nada de eso, pero es verdad que necesitaba un arreglo, en los últimos días se cayeron tres ancianos ahí", aseveró el edil.
Iván López, portavoz del PSOE, exigió explicaciones sobre las citadas "partidas ideológicas" de las que habló Vox y criticó que desde el equipo de gobierno no hayan tendido la mano a su partido para la elaboración del presupuesto. "Este es un mero trámite para salvar la cara. Quedan cuatro meses del año y el Ayuntamiento sigue paralizado, durante su legislatura no se ha hecho ni una sola obra. Se vuelve a dar una patada hacia delante y volveremos a perder un año en el concejo", lamentó.
Tanto él como su compañera en la oposición, Yasmina Triguero, se mostraron muy críticos porque los anteriores puntos del pleno, los que hablaban de las modificaciones presupuestarias, quedaban anulados con la aprobación del presupuesto. La exalcaldesa recordó que, según la ley del techo de gasto, el Ayuntamiento de Castrillón no puede gastar más de 28 millones y, según las cuentas, está previsto gastar más de 31. "O no van a ejecutar esta propuesta o su previsión no está muy ajustada a los tiempos. Solo hace falta ver que de los 28 millones que estaban prorrogados tan solo se han ejecutado 12", señaló la portavoz de IU, quien calificó la aprobación de las cuentas como un "paripé". "Están inflando los ingresos", insistió.
