El parque del Muelle estrena esta noche los Conciertos del Bombé, en plural, porque serán dos bolos, uno de los avilesinos "Broken Roads" y el segundo, el de "La Guinda", que es un grupo formado por una avilesina, Ana Pereda, franceses y un colombiano. La noche promete con dos propuestas que distan en lo musical pero confluyen en amistad. Es más Ana Pereda, Covadonga López y Pedro Claros, los dos últimos de "Broken Roads" compartieron elenco del musical asturiano de "Jesucristo Superstar" y Claros, a su vez, compartió grupo con Pereda, "Filanda", pero es otra historia.

Country rock y fusión con marca asturiana para animar El Muelle

"Broken Roads" presentará su propuesta de country rock "modernizado" a las 21.00 horas. Lo cuenta la vocalista, Covadonga López. "Será un concierto especial porque nos recuerda a los inicios, en el quiosco de la música fue nuestro primer concierto, en La Mar de Ruido de 2018", apunta López, que avanza que el repertorio abordará temas de sus primeros discos y aunque el grupo trabaja en nuevos temas para un tercer álbum en su local, aún no ha llegado el momento de presentarlos. "Estamos contentos de poder tocar en San Agustín, no es fácil", señaló la vocalista de "Broken Roads".

Ana Pereda trae a Avilés su proyecto radicado en Lyon (Francia). "Estoy cumpliendo un sueño, tocar en Avilés para que nos vean mi madre y mi hermana", afirma la también vocalista y multiinstrumentista, que toca charango –una especie de ukelele peruano de diez cuerdas–, el kayanb que es un instrumento de percusión de la isla Reunión y acordeón, entre otros. Su música es tan variada como animada. Juegan con sonidos latioamericanos, asturianos, africanos e incluso con "inspiración balcánica". Cantan en asturiano, castellano y francés, animan a bailar y a pasarlo bien con la música de un sexteto en el que no faltan los instrumentos de viento y la alegría. Son "La Guinda" y llegan a Avilés después de una minigira por diversos rincones de Asturias. "Estamos en casa", señala Pereda, que pondrá "la guinda" a la primera edición de los Conciertos del Bombé.