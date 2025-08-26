El cribado de cáncer de pulmón del San Agustín ya detecta casos en Avilés: cinco positivos (y dos de ellos ya operados)

El proyecto Cassandra de prevención del cáncer de pulmón, un programa a nacional en el que el Hospital Universitario San Agustín es el único centro asturiano participante, ya da sus frutos. Desde su puesta en marcha, el pasado mes de octubre, se han sumado un total de 234 pacientes al estudio, detectándose cinco casos de cáncer. De esos cinco pacientes, dos ya han sido operados, mientras que los otros están están siendo sometidos a pruebas para comenzar sus tratamientos. "La detección temprana es fundamental. Hacerlo en etapas avanzadas hacer que la supervivencia sea del 25%, mientras que cuando se coge en las etapas iniciales es casi del 80 o el 85%", destacó esta mañana la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que visitó el San Agustín para conocer de primera mano la evolución de este vanguardista estudio.

El proyecto Cassandra está pensado para la detección precoz del cáncer de pulmón, el que mayor tasa de mortalidad presenta en Asturias. Se focaliza en pacientes de entre 50 y 75 años, asintomáticos, y que sean fumadores o exfumadores que lo hayan dejado en los últimos 15 años. La idea es someter a estos ciudadanos a un TAC de baja dosis. La imagen es posteriormente analizada con la ayuda de la Inteligencia Artificial, que detecta y mide el volumen de los nódulos. "Se trata de un sistema más eficaz que la medición de la longitud", explicó Jesús Allende, jefe del servicio de Neumología del San Agustín.

La previsión es que los pacientes formen parte del programa durante cinco años. Si el resultado de la prueba es negativo, volverán a ser sometidos a ella un año después. En caso de obtener un resultado "indeterminado", se someterá a controles; y en caso positivo, se actuará para tratar de atajar el problema. Por ahora, en el San Agustín se han efectuado 84 TAC, de los 68 han arrojado un resultado normal, once han sido catalogados como intedeterminados y cinco, positivos, lo que supone un 6% del total. De esos cinco, dos ya han sido operados.

Participación de la Atención Primaria

Actualmente, en el proyecto Cassandra, a nivel nacional, en el que participan hospitales de la talla del Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, el San Carlos o el Clínic de Barcelona, hay inscritos 658 pacientes. De ellos, 234, el 28%, son aportados por el San Agustín. "La clave es que hemos involucrado a toda la Atención Primaria", destacó el gerente del área III, Miguel Rodríguez, sobre una práctica que no es seguida por el resto de centros hospitalarios, en los que se deja la captación de pacientes a solo uno o unos pocos centros de salud. "La gente está abierta a colaborar y participar, primero porque es beneficioso para ellos, porque pueden obtener un diagnóstico temprano en caso de detectarse alguna enfermedad, y también porque saben que así pueden colaborar con un estudio a nivel nacional", expresó Jesús Rodríguez Virgili, director del centro de salud de Luanco (Gozón).

El objetivo del proyecto Cassandra es analizar si sería viable la implantación de un cribado de pulmón de manera generalizada en el sistema sanitario, como ya ocurre con otras pruebas de detección precoz. Si bien, la idea del Principado, tal y como aseguró Saavedra, es extender estas pruebas al área sanitaria I, con base en Jarrio, aprovechando la fusión de las áreas sanitarias.

Un tipo de cáncer con mayor incidencia en Asturias

"El envejecimiento, el tabaco y nuestra historia industrial hacen que en Asturias haya una incidencia de cáncer de pulmón superior a la media nacional", explicó Saavedra, sobre una circunstancia que también ha quedado reflejada por ahora en los datos del proyecto Cassandra. Las primeras estadísticas en Asturias revelan un 6% de casos positivos, mientras que la estadística nacional en el resto de participantes es del 4%.