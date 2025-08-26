Las escuelas de surf en Salinas toman acento internacional

La temporada alta de las escuelas de surf en Salinas está llegando a su fin. Los miembros del sector valoran "muy positivamente" la campaña estival y, después de un verano a pleno rendimiento, ya están pensando en organizar unas buenas vacaciones para descansar de tanta clase. "Este verano hemos tenido más gente que el anterior, se nota que crece el interés de la gente joven por aprender a surfear. Julio y agosto han sido los meses más fuertes en mucho tiempo", apuntó Lucas García, director de una escuela con su mismo nombre.

Destacan "un notable aumento de alumnos extranjeros en las clases", especialmente, de países en los que no se práctica el surf. Señalan que "la mayoría viene a probar porque les genera curiosidad, pero se van muy contentos". "Cuando empezamos a trabajar aquí yo no necesitaba saber inglés para nada, pero eso cambió. Este verano tuve que utilizar el idioma prácticamente todos los días", comentó Pelayo Suárez, director de Horizon Escuela de Surf, a modo de anécdota, echando la vista atrás hacia los inicios de su negocio.

Un grupo de alumnos muy jóvenes posan junto a Lucas García en la sede de su escuela, antes de iniciar una clase.

La relación del deporte con la playa y el verano invita a pensar que estos negocios están cerrados durante el año, pero los monitores aseguran que "las clases de surf cada vez están más desestacionalizadas". Los públicos son completamente diferentes, en temporada alta lo normal es encontrarse grupos grandes de principiantes y, durante el resto del año, surferos más experimentados van a perfeccionar su técnica en clases con aforos mucho más reducidos. "Desde hace años, lo único que nos impide dar clases en invierno es cuando llega un temporal o hay un oleaje exagerado. Lo más flojo puede ser enero y febrero, suelo descansar en esa época", explicó Suárez, reflexionando sobre los cambios que experimentó su negocio en los últimos años.

"Los niños lo pasan pipa, vienen porque les gusta muchísimo el surf y tienen ganas de aprender. Lógicamente, los hay muy pequeños y, a veces, se impacientan un poco, pero no dan ningún problema", dijo García, muy contento por la cantidad de pequeños que se apuntan a sus clases. "Me gusta trabajar con ellos porque los ves crecer, llevamos veinte años trabajando, tengo niños que son hijos de antiguos alumnos míos. Los monitores están encantados con los pequeños, el trabajo con ellos es muy gratificante", añadió.

Las escuelas de surf en Salinas toman acento internacional

Íñigo Lausin, un niño de Bilbao que veranea en Salinas, afrontaba ayer su primera clase y reconocía que "me picó la curiosidad de probar porque siempre veo a mucha gente en la playa haciendo surf desde la ventana". Su tío es profesor y le animó a lanzarse a la tabla. El pequeño reconocía que lo que más ilusión le haría sería "poder ponerse de pie en la tabla".

"Cuando estamos en nuestra casa, no hay semana que no le escuches hablar de las clases de surf del verano. Le encanta venir a aprender, siempre tiene muchas ganas de que llegue el verano para pasar tiempo aquí con sus compañeros y con los monitores", confesó Martín Sánchez, padre de uno de los pequeños, mientras esperaba a que terminase de ponerse el neopreno. "Lo más importante es que se lo pasan genial y, al mismo tiempo, hacen mucho deporte. Llegan a casa derrotados, a veces tienen que recurrir a la siesta para llegar frescos a la noche. Nosotros aprovechamos para ir a tomar algo por la zona mientras está en clase, es positivo para todos, seguro que volveremos", añadió haciendo un balance de los elementos positivos de las clases.