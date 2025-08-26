Flaco Rodríguez, cantante: "No he encontrado ningún remedio contra la resaca que no sea no salir"

A Flaco Rodríguez (Luanco, 2001) en casa le llaman Diego. Rodríguez no, porque, por un lado, son muchos los Rodríguez y, los que no lo son, responden por Suárez. Rodríguez es medio luanquín y medio avilesino: lo primero, por cosa de la crianza, y lo otro, por razones familiares. Tiene nuevo disco –"Últimamente solo hablo de ti"–, lo presentó este marzo pasado en la sala Santacecilia, en la calle de Galiana. "Vendimos 115 entradas", recupera con alegría. Ha pasado unos días de este agosto en casa de Joaquín Sabina –ganó el Certamen Internacional de Canción de Autor "Sabina por aquí"– grabando su próximo tema –saldrá en otoño–, preparando un documental. Este fin de semana vuelve a Úbeda, que está en Jaén y que es la patria chica del creador de "Calle melancolía". Le han encargado abrir allí la nueva edición del encuentro poético musical que organizan en torno al autor de "Pongamos que hablo de Madrid". Flaco Rodríguez contesta a este test "sangustinero" que propone LA NUEVA ESPAÑA en una céntrica cafetería avilesina. Se ha pedido un Aquarius. "Estoy sediento", ha dicho.

-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

-Déjeme que barra para casa porque le voy a decir que un concierto de Flaco Rodríguez es una buena idea que, además, no se lo voy a negar, esperamos que se materialice próximamente.

-¿Se ve en un "prao"?

-Bueno, depende de qué "prao", depende del escenario. Siempre depende del escenario. En Avilés tengo muchas ganas de tocar. Este invierno lo hice aquí, en el Santacecilia. Estuve a punto de hacerlo este verano, pero bueno, se conseguirá próximamente.

-¿Para un fiestero de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?

-Yo no sé si soy un fiestero de pro, pero bueno, le diré que ahora está muy bien el tardeo. En Gozón hacemos una cosa que se llama la "Pacada" –la hacemos mañana mismo de hecho [por hoy]– que es irse de sidras con Paco Alba. En microbús. Por todo el concejo. Una fiesta fantástica.

-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

-Soy de gin tonic. Me gusta mucho.

-Es más refrescante.

-Y también más elegante. Andrés Calamaro tiene una canción que se llama "Mi gin tonic", que a mí me encanta. Y limpia mucho.

-¿El mejor remedio para la resaca?

-Padezco mucha resaca. Le puedo asegurar que he buscado muchos remedios, pero no he encontrado ninguno que no sea no salir.

-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?

-La ciudad de Avilés, y sus fiestas, la relaciono con mi familia materna: a estar con ellos, a recorrer sus calles llenas de gente que quiere disfrutar. Este ambiente siempre es especial, pero en las fiestas se vuelve particular.

-¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?

-Sé que puede pasar próximamente, así que espero que en 2026 esté en las fiestas de San Agustín con mi banda.

-¿La mejor copla para salir de fiesta?

-De pende del momento del día. A mí me gusta un buen rock’n’roll, que se está perdiendo.

-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

-Acabo de leer en LA NUEVA ESPAÑA de ayer que Dulce Victoria apuesta por el parque del Muelle y sí, me parece fantástico. La verdad es que todos los conciertos que se hacen en el casco histórico de Avilés son ideales. Este verano pusieron un escenario para las fiestas de Rivero y pusieron un escenario... La verdad que... Es una ciudad tan bonita como para poder albergar un escenario en cualquiera de sus puntos.

-¿En qué fiesta está más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

-Pues mire, por volver a acordarme de la familia: el Bollo. Siempre he recibido el bollo de mi madrina que, como sabe es mi tía Natalia Suárez Ríos.

-La actriz.

-Eso es. No ha habido un año en que haya fallado: yo igual sí he fallado con el regalo de vuelta, pero ella nunca falló.