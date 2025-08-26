Los ganaderos juzgan escasa la ayuda del Principado por los incendios

Avilés inauguró ayer la 141ª edición del Certamen de Ganado de San Agustín, el más antiguo de España, con un incremento del número de ganaderías participantes y lamentos de sus propietarios por los costes que les supondrán los últimos incendios.

El anuncio del Principado de habilitar una partida de 800.000 euros destinados a ayudas directas, no les convence. "Es muy poco, y a ver para cuándo y cómo. Otra vez habrá que rellenar un montón de papeles y pelear con ellos (por la Administración)", resumió uno de los ganaderos consultados.

El Certamen de Ganado de San Agustín, que dio nombre a las fiestas patronales de Avilés, es una tradición. "Estos días son las únicas vacaciones que tienen muchos ganaderos desde hace décadas", asegura Alfonso Martino, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Avilés y ganadero de Castrillón.

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acoge desde ayer y hasta el mediodía del jueves un total de 346 reses procedentes de un total de 92 ganaderías, un 14% más que en la anterior edición.

Avilés se convierte así en el punto de encuentro de ganaderos de una treintena de municipios asturianos: Avilés, Bimenes, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caso, Carreño, Castrillón, Colunga, Corvera de Asturias, Cudillero, Gijón, Gozón, Illas, Langreo, Las Regueras, Langreo, Laviana, Llanera, Llanes, Nava, Oviedo, Piloña, Pravia, Ribadesella, Salas, Siero, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio, Soto del Barco, Tineo y Villaviciosa.

Las reses y paseos en poni

El público podrá contemplar hasta 53 vacas de la raza parda de montaña, 58 reses de asturiana de la montaña y 235 ejemplares de asturiana de los valles (normal y doble grupa). También hay 40 asturcones de 17 ganaderías.

El recinto también acoge exposiciones de razas autóctonas, cabra bermeya, oveya xalda y gochu asturcelta incluye ejemplares de pita pinta, como de animales domésticos, donde se podrán encontrar aves de corral, búhos, ovejas y cabras enanas y burros, entre otros.

A todo ello se suma la exposición organizada por Caja Rural de Asturias en su stand con el título "Trajes regionales", que se podrá visitar hasta el miércoles 27, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y el jueves 28, de 11.00 a 12.00 horas.

Además, el miércoles 27, en el marco del Día de la Caja Rural de Asturias, tendrá lugar el espectáculo ecuestre "La Magia del Caballo", a partir de las 18.00 horas. Y habrá paseos en poni por la pista de arena para niños menores de 12 años, tanto el martes 26 como el miércoles 27, de 17.00 a 20.00 horas.

Las quejas

Muchos ganaderos aprovechaban ayer la inauguración del certamen para ponerse al día. Mientras la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López paseaba por el recinto con los concejales del gobierno municipal y los del resto de grupos políticos, en un número que no se recordaba, los profesionales del sector lamentaban las consecuencias de los últimos incendios.

"El sector está temblando, muy mal. Ahora estábamos repuntando con los precios de la leche y de la carne y ahora vino el palo que nos faltaba. Los incendios obligan a traer forraje de Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca..., y los portes son muy caros. Y escasean, con lo que los precios se van a disparar, porque además hay empresas que se van a aprovechar de esta circunstancia. Lo de los incendios fue muy gordo", señaló Martino. "Anuncia 800.000 euros en ayudas. Ese dinero es muy poco, y vamos a ver para cuándo y cómo se reparte", planteó.

José Manuel Valdés, de la ganadería Humildad Vázquez Suárez, de Las Regueras, lleva casi 50 años participando en el Certamen de Ganado de San Agustín. "Todo lo que anuncian es de boquilla. A ver de dónde sale el dinero y los papeles que hay que rellenar. Todo burocracia", afirmó.

Los hermanos Daniel Alejandro Suárez Mendoza llevan ocho años participando. Ayer estaban con varias reses y su toro "Tapín", de dos años y "solo algo más de 600 kilos" de peso. "Los precios están un poco mejor, pero la burocracia el papeleo, nos mata. Vamos a ver qué pasa ahora".