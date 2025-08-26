Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: "En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’"

Mayte Gonzalo Esteban nació en Arija, en Burgos. De eso hará ochenta años el próximo miércoles, día 27, víspera de San Agustín en Avilés, la ciudad a la que llegó con solo seis. Esta mujer que nunca pasa desapercibida, siempre de punta en blanco, siempre con un mechón tintado que acentúa su rebeldía, es una luchadora: comenzó a trabajar con apenas 14 años, se casó 16, fue de las primeras trabajadoras que tuvo el San Agustín, entonces residencia, y ahora dirige la asociación Astur-Galaica Santiago Apóstol de Avilés, responsable de la gestión del albergue de peregrinos de la ciudad.

Infancia. "Mis padres eran Jesús y Dionisia. Llegamos a Avilés con Cristalería Española. Nuestra casa quedó bajo el pantano (del Ebro). Mi madre era ama de casa y mi padre trabajaba en la fábrica. Tengo un hermano tres años mayor que yo, Enrique, que con once años empezó a trabajar en la panadería del Chato porque había que llevar algo de dinero a casa. Tengo una foto suya, de muy crío, con un saco al hombro. Luego terminó en Cristalería. Ahora tiene 83 años y vive en Versalles. Este fin de semana vamos a estar juntos en el pueblo, en Burgos. Allí celebraremos mi cumpleaños porque este año estamos los dos, el que viene... Mi infancia fue feliz. Siempre tuvimos regalo de Reyes, más o menos, pero nunca faltó. Doy gracias a Avilés. Vine con seis años y pasamos de no tener nada o muy poquito a encontrar una casa con ducha, tres habitaciones, un piso precioso de Cristalería enfrente del hotel San Félix, de los primeros que se entregaron. Teníamos fresquera, y mi hermano y yo íbamos a por barras de hielo. Cogíamos piñas, moras… Jugué en la calle, fui a la escuela en Sabugo y en Sabugo también hice la Primera Comunión: don Mateo, el párroco, me dejó toda la ropa menos los zapatos, porque era muy alta y ya calzaba un 39. Fue un éxito. De aquella ya me gustaba la moda, ya apuntaba maneras. Mi padre murió aquí en Avilés con 88 años; mi madre, con 92".

La foto de boda de Gonzalo con su marido, Luis Vázquez. / Álbum familiar de Mayte Gonzalo

Primer trabajo. "Con 14 años, con autorización de mis padres, empecé a trabajar en la primera casa de moda que se ubicó en Avilés, Modas Nieves. Entonces ya había en la ciudad mucho ingeniero de las fábricas. Estaba en la calle de La Muralla pegando a Doctor Graíño. Allí se vendían cosas muy bonitas. De aquella etapa me recuerda mucha gente todavía. Era una cría. Luego trabajé en una aseguradora. Iba por todos los sitios. Acabé en Soto de Luiña (Cudillero) como de responsable de zona, y de ahí iba en ‘autostop’ a la zona de Faedo a hacer seguros de vida, de todo eso, por la zona rural, por las brañas". Matrimonio. "Me casé muy joven, con 17 años. Mi marido, Luis Vázquez Bellón, era Guardia Civil. Estuvo aquí de guardia en Avilés y luego se fue para Madrid. Yo me fui con él y me casé allí. Tuvimos un hijo, Jesús Enrique, que falleció el año pasado, en abril. Mi marido falleció hace 25 años. Nunca rehíce mi vida aunque oportunidades tuve muchísimas. En Madrid vivimos en el barrio de Usera, en la comandancia de la Guardia Civil de allí. Luego regresamos a Avilés. Mi marido dejó entonces la Benemérita y se empleó en Cristalería Española, donde se jubiló".

Hijo. "Mi hijo Jesús Enrique murió en abril de 2024, en Valencia (se emociona). Mi hijo era mi amigo, nos llevábamos 17 años. Era un niño muy bueno, un buen hijo. Y hasta el último momento llevó su enfermedad muy bien. Algunas veces iba con él a poner la quimio al hospital y regresábamos cantando. Fue un golpe muy duro, muy duro. Toda la vida en el hospital (San Agustín) trabajando y yo pensaba: a mi hijo esto no le va a pasar... Es una enfermedad (el cáncer) muy cruel. Tengo una nieta de 28 años que vive en Avilés. Mi hijo hizo el servicio militar en Madrid, y acabó trabajando en Ensidesa".

Hospital San Agustín. "Yo no nací así, siempre lo digo. Yo luché toda la vida por lo que tengo. En el San Agustín entré de planchadora cuando todavía no se había inaugurado el centro y fui ascendiendo porque no dejé de formarme. Tras dejar el puesto de planchadora estuve de celadora por plantas. Al San Agustín le doy un once. Quiero muchísimo a todos mis compañeros y ese amor es recíproco, lo noto. Terminé finalmente como jefa de personal subalterno. Pero mis comienzos fueron de planchadora: pijamas, sábanas… Al principio me costó un poco adaptarme. Venía de Madrid y entré en un mundo que no era el mío. Entonces, en 1975, la gente vestía muy de negro, de oscuro, con pantalones había muy pocas mujeres… Y yo andaba ya con unas botas rojas altas, por encima de la rodilla. Fue como un ‘boom’. Al principio lo pasé mal pero no me importaron nunca las críticas. Yo iba a trabajar, necesitaba trabajar, tenía un hijo que fue a la Escuela Nacional y terminó en el Colegio San Fernando. Aquello costaba dinero. Luego es cierto que en el San Agustín siempre confiaron en mí y yo también en ellos. Eran otros tiempos, se descansaba cuando se podía. Mi primer sueldo fue de 9.000 pesetas, el siguiente de 13.000… Con aquello llenaba la cesta perfectamente. Aprendí a escribir con una máquina que hacía mucho ruido. Fui a doña Marcelina en el Palacio Valdés. Luego aprendí a usar la eléctrica, más tarde el ordenador y ahora tengo mis redes sociales como casi cualquiera".

Mayte Gonzalo con su hermano Enrique. / Álbum familiar de Mayte Gonzalo

Jubilación. "Me quedé muy bien. Tengo mi jubilación, que es buena. Y tengo la paga de mi marido. Ahora soy una privilegiada. Pero insisto: yo no nací así, lo trabajé. Tenía un vestido que tenía que ir alargando según crecía. Mis padres nos inculcaron buenos principios, y a respetar. Eso te lleva a cualquier sitio. Los cimientos empiezan ahí: en desayunar, comer y cenar todos juntos, en respetar una hora de llegada a casa… El consejo que me dio mi madre toda la vida: ‘hija mía, a final de mes si te sobran cien pesetas eres rica porque no debes nada a nadie’. Me enseñó a no deber nada a nadie. Nosotros no íbamos de vacaciones a ningún sitio. Con lo que gastaríamos en unas vacaciones mi madre compró una vez una televisión en blanco y negro, y la pagamos. Yo ahora puedo bajar a Avilés sin dinero y en cualquier comercio, que me conocen en todos, me dejan llevar lo que sea. No deber nada y ser uno mismo es un buen consejo".

Moda. "Tengo un estilo propio, nunca me verán copiar a nadie. Si voy mejor o peor soy yo, quiero ser Mayte. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es ver desde la ventana cómo está el día y ya elijo la ropa. Tengo zapatos, collares y cinturones de todos los colores y siempre los pongo del mismo tono, eso llama la atención a mucha gente. Es mi forma de ser, soy espontánea, natural. Como muy bien, siempre a las mismas horas y no me privo de nada. Cuando me casé pesaba 56 kilos y ahora 57. En una ocasión, cuando yo era niña, nos hicieron una fotografía para el colegio. Salgo al lado de una bola del mundo y ya llevo un collar que no recuerdo de dónde lo saqué porque mi madre no tenía de esto. Me ofrecieron alguna vez dedicarme a la moda, pero siempre lo rechacé. No tardo mucho en prepararme. Por la noche me limpio bien la cara, y por la mañana elijo la ropa según cómo amanezca el día".

Política. "Estuve con el Partido Popular durante el mandato de Mariano Rajoy y luego fui en la candidatura de UCIN, la Unión de Ciudadanos Independientes, en el 2018".

Amigos. "Suelen decir que la familia nos la impone Dios, pero los amigos hay que hacerlos cada día y conservarlos, que es lo más importante. Yo quiero seguir conservándolos a todos, igual que hizo mi marido hasta el final, y hacer cada día más. Por ejemplo, sigo viviendo en el Alfaraz, en Miranda, a donde nos trasladamos al venir de Madrid, del barrio de Usera. En El Alfaraz, donde hay varios vecinos que son de la zona de Grado, se hacen bollinas y se comparten, quedamos para tomar un café… Somos como una familia. Yo vine de la nada y en Avilés me encontré con mucho. Estoy muy agradecida a esta villa tan linda por su cariño y su confianza hacia mi persona. Cuando trabajaba en el Hospital San Agustín iba todos los días a desayunar al Llana, a la Plaza de España. Allí estaba a las siete de la mañana, leía el periódico y participaba en una tertulia con personal del Ayuntamiento antes de que entraran a trabajar. De ahí subía para el hospital. Los amigos hay que conservarlos".

Mayte Gonzalo con su hijo, Jesús Enrique, fallecido en 2024, durante un viaje a La Coruña. / Álbum familiar de Mayte Gonzalo

Vacaciones. "Yo nunca fui de vacaciones hasta que se prejubiló mi marido. Entonces nuestro hijo ya era mayor , estaba colocado, y tuvimos esa posibilidad. Fuimos a Palma de Mallorca, fue mi primer viaje en avión. Lo pasamos bien. Luego murió mi marido. A los dos años decidí ir a Benidorm aconsejada por gente de aquí, de Avilés. Mi marido nunca había querido ir a Benidorm porque decía que era de gente mayor. Ahora suelo ir todos los años y paso unos quince días. Allí hace 22 años conocí a unas amigas de Valladolid y hacemos por coincidir en las mismas fechas. Ahora me considero una privilegiada y me permito lujos como tomarme todos los días una sidra con mi pandilla".

Albergue. "Empecé la relación con el albergue haciendo el Camino de Santiago hace como veinte años con Clero. Ahora tenemos una asociación muy bonita y estoy muy contenta. También estoy contenta porque el Ayuntamiento confía en mí y eso es muy importante. Aún recuerdo las palabras que me dedicó Mariví Monteserín (Alcaldesa de Avilés) en un homenaje que me hicieron recientemente en el Yumay, en Villalegre. Fueron muy bonitas. En este tiempo se ha arreglado el albergue dos veces. Ahora, por ejemplo, hay una partida de 350.000 para modernizar el albergue con cargadores de bicicleta, por ejemplo. Para mí, en cuanto al albergue, el Ayuntamiento funciona muy bien. Sé que habrá personas que pueden opinar lo contrario. En el albergue tenemos buenos hospitaleros, tenemos limpiadora... Las cosas han cambiado. También han cambiado los peregrinos".

Pegregrinos. " En el albergue también conozco a muchísima gente, todos los años pasan cinco mil personas tranquilamente. Hay, por ejemplo, un chico de Canarias que viene todos los años. Yo, con el que estoy haciendo ahora, he hecho el Camino por etapas en dieciséis ocasiones".