La noche de los fuegos artificiales en Avilés: Restricciones, horarios y detalles

Avilés calienta motores para una de sus noches más especiales, la de los fuegos artificiales de San Agustín. Todo será mañana, a medianoche, y después del concierto del artista venezolano Carlos Baute, que comenzará a llenar la plaza a eso de las 22.00 horas. La afición por el espectáculo pirotécnico reúne cada año en el entorno de la ría a miles de personas, que admiran al cielo y disfrutan con los combinados de ruido, formas y colores proyectados. Teniendo en cuenta la aglomeración de personas, el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria han aportado una serie de normas de seguridad para el correcto desarrollo del espectáculo, que este año se ha denominado "Brilla Avilés" y será obra de la pirotécnica gallega Xaraiva.

Las normas de seguridad afectan al tráfico y a los peatones, conllevarán restricciones que también afectan al puerto deportivo, donde estará prohibida la navegación y el fondeo entre el muelle del Centro Niemeyer y el pesquero. En lo que respecta al tráfico, a las 23.15 horas del miércoles se cortará el paso de vehículos en toda la calle del Muelle; en el tramo de la avenida de Los Telares desde la glorieta de Los Oficios a la glorieta de la Estación de Autobuses; en el tramo de Conde de Guadalhorce entre la travesía de Demetria Suárez y en el acceso de la N-633 hacia el puente Azud. También habrá restricciones en la calle de La Muralla, en la calle Doctor Graíño y en plaza de Pedro Menéndez. Los peatones solo podrán usar la pasarela peatonal desde la plaza de Santiago López en sentido al centro Niemeyer a partir de las 23.15. Además, minutos antes del espectáculo pirotécnico, la pasarela peatonal al Niemeyer desde el puerto deportivo se cerrará al público. Además, durante el espectáculo pirotécnico no se permitirá la presencia de público en el puente de San Sebastián; en la pasarela peatonal desde la plaza de Santiago López al paseo de la ría y en la pasarela del puerto deportivo al Niemeyer.

El lanzamiento contará con 12 conjuntos con más de un millar de disparos entre los que se halla "un jardín sobre la ría", que se compone de "una explosión cromática" que recuerda diferentes tipos de flores, un gran mosaico blanco que evoca la Cúpula del Centro Niemeyer, un juego de "gigantescas colas de caballo que a modo de cascada sobre el agua", aros simultáneos que cambian de color que se convertirán en una cara que sonríe al público y doble conjunto de fuegos lanzados desde el agua de la ría como nenúfares y palmeras, combina acuáticos y aéreos para crear el gran palmeral de Avilés que va creciendo de calibre y amplitud y una gran traca final, entre otros.