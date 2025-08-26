Los notarios animan a mejorar las pensiones con nuevos productos bancarios

"Hay un instrumento que es poco conocido que es la hipoteca inversa. ¿Qué es la hipoteca inversa? Pues es un producto que permite al propietario de una casa seguir viviendo en ella hasta que se muera y, a cambio, obtener un dinero que le va a aportar un banco o una entidad aseguradora, mientras viva, para complementar su pensión. Y no tiene que pagar nada, esto es lo importante, no tiene que devolver nada durante su vida", explicó ayer el notario de Ribadesella José Luis Fernández Lozano, que ayer ofició como director del seminario "Recursos jurídicos y económicos a disposición de las personas mayores" programado por la asociación de cursos de La Granda, en Avilés.

El profesor Jaime García Puente –lo es de Derecho Tributario y Financiero por la Universidad de Oviedo– apostilló: "La hipoteca inversa tiene un tratamiento fiscal más favorable porque al final, es un préstamo que constituyes con una garantía hipotecaria, pero no con la finalidad ordinaria, que es adquirir una vivienda, sino que la construyes sobre una vivienda que ya es de tu propiedad y lo que te permite ese préstamo es manejarte, bien sea en una disposición única –por todo el valor de la vivienda–, bien mediante disposiciones periódicas".

Confimó, eso sí, que "cuando el beneficiario fallezca habrá generado una deuda con el banco, del importe que sea, que va a estar garantizada con esa hipoteca. ¿Qué puede suceder? Si al fallecimiento de esa persona sus herederos abonan esa deuda, se levanta la hipoteca y ya está. Si no se abona esa deuda, el banco ejecuta la hipoteca, vende la casa y con el importe obtenido se cobra la deuda y si hay remanente se lo transfiere a los herederos".

¿Y los impuestos? García Puente aclara: "Las rentas que nosotros recibimos, al ser disposiciones de un crédito o de un préstamo, no son renta gravable en el IRPF, es como cuando solicitamos un préstamo, por ese préstamo no tenemos que tributar".

¿Qué se consigue? Fernández Lozano lo explicó a continuación: "Esto es un complemento, porque si mi pensión no es suficiente y yo de repente quiero con mi mujer viajar, pues hipotecamos la casa, seguimos viviendo en la casa hasta que nos muramos y el banco nos da un dinero y nos vamos al Caribe. por ejemplo, porque puede ser una situación de necesidad, pero normalmente eso es una situación de querer viajar", destacó.

Y en paralelo a esto, los expertos reunidos por Fernández Lozano hablaron de las herramientas jurídicas que protegen a las personas mayores. El notario Juan Álvarez Valdés –lo es en Avilés– señaló: "Nuestro derecho no nos deja dejar las cosas a quienes queramos, por lo cual lo primero que tenemos que tener en cuenta son las limitaciones que nos impone la ley". Después de eso hay que dar un siguiente paso, que es informarse: "Si yo quiero dejar algo a alguien en propiedad, si yo lo quiero dejar a alguien en uso y disfrute, si quiero dejar una cosa compartida entre dos personas, si quiero dejar que ese hijo que no tiene casa, que tenga un usufructo unos años, porque, oye, se acaba de separar, no tiene un piso donde vivir, que no le falte de nada.", recomendó el notario avilesino. Pese a ello, En Avilés el año pasado se hicieron más de 2.000 testamentos.