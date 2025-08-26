Con palos y a voces: la pelea "flash" entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés

Enfrentamiento en el pabellón de La Magdalena. Dos ganaderos que asistían como público al Certamen de San Agustín acabaron a tortas en el recinto ferial. O, más bien a palos. Según testigos, todo comenzó con una acalorada riña que acabó en un intercambio de golpes con varas. La rápida intervención de otros tratantes y de varios agentes de la Policía evitó que llegara la sangre al río y que todo se resolviese en cuestión de segundos. Según fuentes consultadas, la trifulca se inició por viejas rencillas entre los protagonistas de la pelea, que no resultaron heridos de gravedad.

El suceso generó gran revuelo en el recinto, muy concurrido en la tarde de ayer, ya que la pelea coincidió con el concurso de asturcones y los paseos en pony para niños.

El Certamen de Ganado de San Agustín sigue mañana con la calificación de raza asturiana de la montaña, de 9.00 a 15.00 horas. A las 10.00 se entregará un obsequio de Caja Rural a los participantes, y a las 11.30 será el concurso de oveya xalda. De 17.00 a 20.00 volverá a haber paseos en pony para los niños y a las 18.00 se celebrará el espectáculo ecuestre "La magia del caballo", dentro del Día de la Caja Rural de Asturias.

El jueves, día 28, tendrá lugra la clausura y entrega de premios a las 11.00.