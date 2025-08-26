El promotor del Café Colón decide mantener su castillete original

Marcelino Álvarez, que es el promotor de la restauración del antiguo Café Colón –entre la calle de la Muralla y la plaza de Pedro Menéndez– ha decidido mantener en pie el castillete original que preside la edificación señera.

Considera que "es posible" su mantenimiento y, pese a tener permiso de Patrimonio para demolerlo –a lo que sí obliga es a mantener las fachadas–, el propietario del edificio ha considerado oportuno mantener "una seña de identidad de los edificios avilesinos de la misma época" (la casa de Eladio Muñiz, actualmente, en obras; el Gran Hotel, en el parque del Muelle).

El mantenimiento del castillete obliga a la empresa constructora a asentar la estructura original, trabajo que se llevará a cabo en las próximas semanas.

Estos días pasados están sirviendo para vaciar el edificio. "Posteriormente, vamos a levantar uno nuevo en su lugar", aseguran desde la empresa.

Lo primero que van a hacer es ampliar el sótano. Hasta ahora cubría la mitad del solar del edificio. "Lo que vamos a hacer es cubrirla por completo. El espacio que se va a ganar servirá para la instalación de la lavandería del edificio y, asimismo, de la maquinaria correspondiente para que el edificio funciones", aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras del proyecto de restauración.

La pretensión es que tras el vaciado empiecen las obras nuevas. "Durarán entre 16 y 18 meses".