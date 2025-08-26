Las solicitudes para pisos turísticos se disparan en Avilés en solo tres años

Las plazas para acoger turistas en Avilés no dejan de crecer. En 2022 sólo se habían registrado dos solicitudes de licencia para apartamentos turísticos y seis camas. A mediados de este año ya se ha llegado a 22 apartamentos.

En conjunto suman, en solo tres años y medio, solicitudes para 76 apartamentos y un total de 168 camas. Y no solo eso. También están las tramitadas para rehabilitar edificios: una decena y 32 camas.

El Ayuntamiento de Avilés tiene constancia del número de camas que se solicita en cada licencia, pero el número de plazas que se autoriza para cada apartamento o vivienda turística se define en la documentación que tramita el Principado.

Según las estadísticas oficiales de la Consejería de Turismo, el concejo cuenta con 732 plazas en pisos turísticos, mientras que los 13 hoteles y pensiones del municipio suman una capacidad de 702 plazas. Según los datos del Ayuntamiento, hay en total 200 camas entre apartamentos y viviendas de uso turístico.

El incremento del número de visitantes a la ciudad creció casi exponencialmente a raíz de la pandemia por el covid-19. De hecho, según las estadísticas de solicitudes de licencia para apartamentos turísticos, empezaron a crecer a partir de 2022. Ese año hubo dos, con seis camas. E

n 2023 ya fueron 10, con 18 camas; en 2024 la cifra subió a 42 con 100 camas y en lo que llevamos de este año ya van 22 apartamentos y 44 camas. En total, 72 apartamentos y 168 camas para acoger visitantes.

Las rehabilitaciones

Solo que hay quienes apuestan por atraer turismo de calidad, que se traduce en aquel destinado a quienes tienen mayor capacidad económica. En estos casos, los promotores han apostado por la adquisición de edificios enteros en el centro de la ciudad, para rehabilitarlos por completo y destinarlos a viviendas turísticas.

En 2020 hubo solicitudes para tres viviendas de este tipo y 8 camas, y en 2023 se llegó a siete, con 23 camas. Este modelo de residencia turística tiene referentes, como el clásico Café Colón, que está en obras y que ha solicitado licencia para 18 apartamentos con 72 camas.

Un poco mayor es el que se rehabilitará en Èmile Robin esquina con Los Telares, que ha solicitado licencia para 20 apartamentos y 36 camas.

También hay seis apartamentos con 24 camas en la calle Ruiz Gómez y otros 9, con 36 camas en el edificio Las Gaviotas.

La normativa

Tanto el Principado como los ayuntamientos han iniciado una cruzada contra los pisos turísticos ilegales. Se trata de poner coto a pisos que no cumplan la normativa y, tras analizar cómo ha ido la implantación de la reforma de la ley de Vivienda aprobada el pasado noviembre, se va a abordar la tramitación de un decreto sobre viviendas turísticas.

La nueva normativa elimina cualquier desigualdad. Los pisos turísticos deberán cumplir obligaciones técnicas equiparables a los hoteles, casas rurales o apartamentos turísticos.

Además, tendrán unos requisitos mucho más exigentes. No podrán superar las ocho plazas y deberán disponer de un baño correctamente equipado (con bañera o ducha) por cada cuatro personas.

Dispondrán de conexión a internet, excepto en aquellas zonas donde no exista cobertura, y tendrán que instalar medidores de ruido para controlar los decibelios. Esta última medida está pensada para favorecer la convivencia entre los turistas y los vecinos permanentes de los bloques.