Soto del Barco renovará todo el alumbrado público
Soto del Barco renovará todo el alumbrado público exterior del municipio. Así lo aprobó ayer en un pleno extraordinario el equipo de gobierno, que dio luz verde a la aprobación de una modificación presupuestaria para licitar esta intervención, que estará financiada por un préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por cerca de dos millones de euros. El Consistorio tiene ahora veinte años para devolver este dinero, por el que no tendrá que pagar intereses. "Con ese cambio de la instalación del alumbrado público a LED conseguiremos un ahorro estimado de al menos el 50% de la factura eléctrica por alumbrado público, lo que supondrá una inyección de recursos importantes para el presupuesto municipal", explica José Manuel Lozano, Alcalde del concejo, que con esta medida podrá disponer de más fondos para poder invertir en otras mejores en todo Soto del Barco.
