Vecinos del Quirinal se desmarcan de las quejas contra el ruido
"Es necesario para el barrio la celebración de eventos festivos, especialmente para el comercio", defiende la asociación vecinal
PELAYO MÉNDEZ
Las Asociación de Vecinos del Quirinal se desmarca de las quejas que interpuso la plataforma "Avilés contra el ruido" por los decibelios de las verbenas de las fiestas de San Agustín. Manifiestan que "es necesario para el barrio la celebración de eventos festivos, como así manifestaron muchos vecinos y comerciantes de la zona".
Por otra parte, recuerdan su apoyo a los avilesinos afectados por el ruido y aseguran que "es necesario controlarlo". En su escrito, también quieren dejar claro que "nuestra asociación no tiene nada que ver con la plataforma Avilés contra el ruido, somos dos organizaciones completamente diferentes".
Esta reacción de la Asociación de Vecinos del Quirinal surge como respuesta a las molestias que manifestó "Avilés contra el ruido" , justo después de la primera noche festiva de San Agustín, protagonizada por la orquesta gallega, "Cinema". Jesús Arribas, portavoz de la plataforma, señaló que "no se pueden hacer fiestas en un área residencial porque afecta a los vecinos". Los miembros de esta organización avisaron temerosos de que el ruido del primer día fuese la tónica general del resto de la semana. Pidieron al Ayuntamiento "cuidar los decibelios que generan las atracciones desde las 18.00 horas en La Exposición" y destacaron que "en sitios civilizados los recintos festivos están fuera de la ciudad". En Quirinal entienden que es compatible fiesta y descanso.
