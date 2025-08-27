Avilés hace patria con lo autóctono

"Nosotras, desde la cuna, hemos tenido la ganadería en casa. Es algo que nos encanta. Nuestro sueño es poder seguir dando continuidad a esto, es algo que nos encanta", presumen, con orgullo, las hermanas Sara y Carla Blanco Sánchez. Estas sierenses, de 12 y 14 años, poseen uno de los puntos que más interés captan en el mercado de San Agustín: los gochos asturceltas. Defensoras de lo rural, son parte del relevo que le espera al campo en Asturias.

1

"Lo que más nos gusta es ver cómo van creciendo las crías, nos hace sentir orgullosas. Ver esa evolución de que prácticamente huyen de ti y solo quieren salir corriendo a que se den a la mano es muy bonito", detallan las hermanas, que llevan en el mundo de la ganadería desde que son pequeñas. Muestra de ello es la maestría de Sara, la pequeña, a la hora de coger a una de las tres crías que se pueden ver en la carpa de los animales autóctonos. "De mayores queremos seguir en este mundo, lo tenemos clarísimo", reconocen ambas, que confirman que el futuro dentro del sector es poco halagüeño. "Sabemos que hay poca gente que piense como nosotras, pero es lo que nos gusta. En nuestras clases no suele haber niños que quieran ser ganadores, pero nuestros amigos ya lo ven como normal", afirman.

2

Aunque no haya muchos niños interesados en ponerse al frente de la ganadería, lo cierto es que las especies autóctonas cautivaron a los más pequeños durante la tarde de ayer. Había ovejas xaldas o cabras bermeyas, pero la que se llevó toda la atención fue la gocha asturcelta que, junto a ella, tenía a tres crías a las que, de vez en cuando, iba amamantando. "Este año hemos tenido mala suerte, porque no nos ha coincidido fin de semana, por lo que baja un poco la afluencia de público, pero la verdad que estamos muy contentos", asegura Javier García, miembro de la asociación de criadores de gochu asturcelta. "A mí me encanta estar aquí y enseñarles a los niños los animales. Muchos se acercan por curiosidad y ver cómo se alegran. Para nosotros también es importante, porque quieras o no al final nos estamos dando a conocer", celebra el ganadero, que destaca que "con los niños vienen los padres o los abuelos, y eso nos sirve para que cada vez más gente se de cuenta de la importancia que tienen estas razas".

3

"Me encantan, nunca había visto animales tan grandes", señala Oliver Sánchez, uno de los niños que, de la mano de sus padres, quería aprovechar los últimos días de vacaciones para poder de cerca a las reses que pueblan durante estos días La Magdalena. "Me gustan mucho las ovejas, tienen una cabeza muy llamativa, pero mis favoritos sin duda son los cerdos pequeños. Son adorables. Por ganas me llevaba uno a casa", comenta el joven avilesino mientras su padre torcía el gesto. "No sabía que era una raza de Asturias, ahora incluso me gustan más", añade.

6

A pocos metros estaba Xana López, de la mano de sus abuelos. "Mira, mira, mira esa cabra. Vaya cuernos tiene. ¿Me regalas una", sugiere la joven, de Piedras Blancas, intentando ablandar a su abuelo? "Soy muy fan de los animales, en mi casa tengo muchos peluches. Lo que más me gustan son las vacas, son muy tranquilas, y las de aquí están súper cuidadas", apunta la castrillonense que, aunque no quiere tener una ganadería, de mayor si le gustaría tener relación con los animales. "Voy a ser veterinaria", vaticina. Quién sabe si, en el futuro, cuidará de las razas autóctonas que estos días se presumen en Avilés.