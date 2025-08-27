El cardenal Ángel Fernández Artime nombrado Hijo Predilecto de Gozón
El Ayuntamiento de Gozón entregará esta mañana la distinción de Hijo Predilecto del municipio al Cardenal Ángel Fernández Artime. El acto se celebrará en el Museo Marítimo de Asturias a las 12.00 horas, la entrada al evento será libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto. Artime suma otro distintivo más a una alargada lista que, poco a poco, va creciendo con el paso del tiempo. En octubre de 2024, le fue concedido el título de Hijo Predilecto de Asturias, reconociendo su servicio a la comunidad, y, durante el pasado mes de mayo, la Cámara de Comercio de Avilés le premió con el galardón de honor "Carlos Larrañaga", por aportar renombre a la región. La buena valoración que hacen de su trabajo en la Iglesia, considerado entre la gente de la institución como papable, le metió en las quinielas tras la muerte del Papa Francisco. Además, formó parte del grupo de cinco cardenales españoles que participaron en el Cónclave de 2025. No fue elegido, pero, el mes pasado, el propio Papa León XIV, le otorgó el legado pontificio para las basílicas papales de San Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís. Informa
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show 'The Goat': 'No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta
- Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés
- Habitaciones para media y larga estancia y espacios comunes: así será el nuevo alojamiento de la plaza de España de Avilés
- El alma de Quattro regresa a Avilés
- El auge turístico complica aparcar en Avilés (y las cifras de ocupación de los parkings también van al alza)
- Dani Parrondo: 'Me cansé de la música de orquesta; en Ibiza comencé a engacharme al techno
- Los notarios animan a mejorar las pensiones con nuevos productos bancarios