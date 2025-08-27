El cardenal Artime ya es hijo predilecto de Gozón: una llamada (con número oculto) desde el Vaticano, la posible visita del Papa a Asturias y su emoción al ser galardonado

"No es un premio personal, sino un compromiso para seguir llevando a Luanco y Gozón por donde vaya y ser embajador de nuestra tierra". El cardenal Ángel Fernández Artime es desde este miércoles hijo predilecto de Gozón. El religioso recibió la distinción de manos del alcalde, Jorge Suárez, en un emotivo acto celebrado en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. "Pocas veces se ha visto un hecho con más unanimidad en el concejo que este nombramiento", destacó el regidor.

La imposición del galardón fue la –muy emotiva– escenificación de una decisión tomada el pasado 28 de mayo por el Pleno municipal. Tal y como leyó el secretario municipal, José Antonio Soto López, la Corporación, a propuesta del equipo de gobierno, aprobó por mayoría absoluta el nombramiento. "Ha pasado más de medio siglo desde la última vez que este Ayuntamiento reconoció la condición de hijo predilecto", destacó Suárez, para acentuar la importancia de los honores, que habían sido concedidos por última vez al que fuera Jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de la Séptima Región, Ángel García-Pumarino González.

Antes, había tenido lugar uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. La proyección de un conmovedor vídeo en el que personas del círculo más cercano al cardenal le dedicaban unas palabras. Las más sentimentales fueron las de su hermana, Rocío Fernández, que eligió el entorno del muelle, donde se recuerdan las figuras de las conserveras, entre ellas su madre, y de los patrones de barco, como su abuelo y varios de sus tíos, para resaltar tres grandes rasgos del cardenal Fernández Artime. "Tu gran defensa de la libertad, algo inculcado por nuestros padres; el sentido de la justicia, siempre poniéndote en el lugar del más débil; y tu gran generosidad, estando siempre dispuso a acompañar o escuchar a los demás, sin escatimar tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos", destacó la "pequeña" de la familia, en unas palabras que emocionaron al cardenal, que lanzó un beso y una mirada cómplice a su hermana. También participaron en el vídeo su primo Jesús Artime, orgulloso de que el homenajeado "no ha cambiado para nada" pese a sus importantes cargos en la Iglesia; las feligresas Carmen González "Pirita", que destacó la "amabilidad y tranquilidad" que desprende el religioso; y María Antonia Rosa, que recordó a los padres, ya fallecidos, del nuevo hijo predilecto de Gozón: "Qué orgullosos estarían de ver cómo llegó a cardenal".

Grabaron su testimonio también Agustín Estébanez, amigo de la infancia y "voz en off" durante la ceremonia, quien resaltó la "carisma y atracción" del cardenal, nombrado legado del Papa en las iglesias de Asís por León XIV; y el párroco de Luanco, José Antonio Alonso, que reveló la labor de embajador gozoniego que Fernández Artime hace en la Santa Sede: "Siempre habla de su pueblo, y lo hace de manera natural. Cuando fuimos a Roma por su nombramiento como cardenal, todos sabían dónde está Luanco".

Precisamente, el alcalde, el socialista Jorge Suárez, no dudó en ensalzar esa bandera gozoniega que luce siempre que puede el titular de la proprefectura del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. "Ningún cargo le hizo olvidar que es hijo de pescadores" , dijo del purpurado, que llegó a estar en las quinielas como papable en el cónclave del pasado mes de mayo.

Las palabras del regidor fueron la antesala de la gran ovación que el museo, lleno hasta la bandera, dedicó al cardenal Ángel Fernández Artime, que subió al estrado para agradecer la condecoración, y se reconoció "desbordado de gratitud y emoción". "Quiero agradecer el honor al Alcalde y la corporación, que han interpretado el deseo de los que me han visto crecer", correspondió el cardenal, que agradeció la cercanía de sus convecinos –"nos vemos por las calles, nos saludamos..." –, "el esfuerzo callado de los marineros, entre ellos mi padre", "la solidaridad de los vecinos", "el orgullo de quienes saben vivir su tierra" y "esa manera tan nuestra de mirar al horizonte con esperanza". "Estoy muy orgulloso de pertenecer a este concejo a y mi pueblo, Luanco", concluyó.

Una llamada del Vaticano

En su discurso, Fernández Artime reveló dos anécdotas. Las dos relacionadas con dos llamadas de teléfono que había recibido el lunes. La primera, del presidente del Principado, Adrián Barbón, que tenía previsto asistir al acto y que telefoneó al religioso para excusar su presencia, ya que se vio obligado a desplazarse a Ibias para seguir de cerca las labores de extinción de los incendios que asolan el occidente asturiano. En su lugar acudió al acto el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

La segunda, recibida también el lunes desde "un número oculto". "Y cuando llaman con número oculto, suele ser del Vaticano", afirmó. Dijo que descolgó el teléfono y al otro lado estaba el secretario personal de Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. "Me llamaba para unas gestiones y le dijo que no iba a poder ir por el despacho, porque estaba pasando unos días en mi pueblo. Me dijo que descansase. Allá todos saben dónde está Luanco", reveló el luanquín, haciendo estallar una ovación entre los presentes.

Tras las palabras del cardenal, la Banda de Gaites del Cabo Peñas puso cerró el acto con el "Asturias patria querida", que fue entonado por el público en pie. Y nada más acabar, una multitud rodeó al homenajeado, al que todos querían saludar. El cardenal atendió uno por uno a todos los asistentes presentes. Entre ellos a Manolita García Rodríguez, prima carnal de su madre, que estaba muy emocionada y a la que el purpurado se acercó a abrazar rápidamente. "Se crió conmigo, en La Ribera", relató, fascinada con la trayectoria de Fernández Artime en la Iglesia. También tuvo palabras de cariño su primo carnal Jesús Artime, que agradeció la distinción: "Por ser del pueblo, el nombramiento como hijo predilecto tiene un grado especial".

Su hermana, Rocío Fernández Artime, a quien el homenajeado dedicó el primer abrazo tras el acto, confesó: "Llevamos tantos actos que ya no estoy nerviosa, pero he sentido otra vez el calor de los vecinos de siempre". Como es habitual, su hija y sobrina del cardenal, Claudia Ballesteros, junto a su padre, Jesús Ballesteros, le acompañaron en el acto. "Estoy muy contento y tengo que decir que es el mejor cuñado del mundo", afirmó Ballesteros.

A. F. V.

Una bendición improvisada

No todos los asistentes fueron amigos y familiares, sino también vecinos y devotos. Entre ellos, Karine Bello, llegada desde Miami, que interrumpió su viaje por Asturias para acercarse a pedirle una bendición al cardenal: "Tengo los pelos de punta, iba avanzando en la cola para saludarle y, al final, me bendijo y fue él quien me animó a sacarnos una foto". Y, como tantos otros, Isabel García Pumarino, veraneante en Luanco "de toda la vida", expresó: "Se merece esto y mucho más, pero son cosas que solo el Espíritu Santo sabe".

Tampoco quiso perderse el acto la periodista y escritora candasina María Teresa Álvarez, muy ligada al cardenal. "Tiene una gran humildad y un gran afecto por Luanco. Con él, tienen un embajador en Roma", destacó la carreñense, que estuvo acompañada por el párroco de San Félix de Candás, José Manuel García, y el cura de Trasona, Tino Bada.

Entre el público también estuvieron miembros del gobierno local y del grupo municipal popular, no así de IU, que según fuentes municipales excusaron su presencia en el acto "por motivos laborales". El Principado estuvo representado por el consejero Guillermo Peláez, que destacó "la bondad" de Fernández Artime: "Gracias a ella ha llegado donde ha llegado", ensalzó del nuevo hijo predilecto de Gozón.

¿Visita del Papa a Asturias?

En su visita a Avilés el pasado 22 de mayo, para recibir el galardón de honor de la Cámara de Comercio de Avilés, el cardenal Fernández Artime adelantó su intención de invitar al por entonces recién nombrado papa, León XIV, a visitar al santuario de Covadonga y Asturias. "No he podido decírselo todavía", reconoció, antes del inicio de la ceremonia de su nombramiento como hijo predilecto. Eso sí, el purpurado, que afirmó que desde que el 8 de mayo saliese la fumata blanca del cónclave ha podido charlar hasta en cinco ocasiones con el sumo pontífice, mantiene intacta su propuesta: "No cabe duda que quiero recordarle, con el Arzobispo de Asturias, que Covadonga es muy especial; y luego él vera si puede venir a España", reconoció, antes de destacar su emoción por la condecoración: "Estas son mis raíces, es mi tierra y es mi gente. Tengo que decir que cada vez soy más asturiano, más luanquino y gozoniego. Lo digo con mucho orgullo".

La Cruz de la Victoria

Como condecoración por su nombramiento de hijo predilecto, el alcalde, Jorge Suárez, impuso al cardenal Fernández Artime un Cruz de la Victoria de oro. "Es el símbolo que timbra todos los documentos de Gozón", resaltó el regidor, que entregó el enseña en una caja de madera de raíz y dos placas de plata: una, en el exterior, en la que se puede leer la fecha del 28 de mayo y el nombre del purpurado, y otra interior en la que figura, en latín, el emblema "Con este símbolo de la Piedad vencerás a tus enemigos", que también se puede ver en la Torre del Reloj de Luanco.