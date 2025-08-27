El concierto de Carlos Baute en el Niemeyer se pospone a después de los fuegos artificiales de San Agustín "si el tiempo lo permite"

El concierto de Carlos Baute se pospone a después de los fuegos artificiales de San Agustín. Así se ha anunciado a través de un rótulo en la plaza del Niemeyer, donde estaba previsto que comenzase la actuación del artista venezolano. Si bien, la intensa lluvia caída en Avilés en las últimas horas, ha ido postergando el inicio del recital, que finalmente se iniciará -si el tiempo lo permite- tras el espectáculo pirotécnico, algo que está previsto para las 00.30 horas.

Desde más o menos de las 23.15 horas, en el Niemeyer se ha emitido un vídeo en el que se ve una imagen de Carlos Baute en lo que parece su camerino, y en el que, con subtítulos, dice: "Hola mi gente de Avilés. No hay sonido, pero les cuento: miren dónde estoy, cerca de ustedes, pero llueve y los equipos no encienden. Prometo que en breve salimos", afirman el artista.

El retraso en el inicio del concierto ha causado gran desánimo entre los fans del artista, que han aguantado estoicamente bajo la lluvia. "Es una vergüenza", lamentaban muchos, que ya advertían que la demora en el comienzo del recital iba a hacer que acabase coincidiendo con los fuegos artificiales. Finalmente, la decisión adoptada por el Ayuntamiento y el artista hará que, al menos, ambos espectáculos sean compatibles. Eso sí, su celebración no está asegurada, ya que dependerá de las condiciones meteorológicas.

De esta manera, el concierto "chocaría" con la verbena de la orquesta "París de Noia", que estaba programada para la 1.00 horas en la pista de La Exposición y ahora se retrasa media hora.