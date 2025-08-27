Cultura promete estudiar nuevas mejoras en la iglesia de Luanco

La rehabilitación del cabildo de la iglesia de Luanco continúa a buen ritmo y dentro de los plazos marcados. La actuación contempla la recuperación integral de la estructura de madera de este singular pórtico, en el que ya se aprecian cambios visibles. Los responsables del proyecto insisten en que el objetivo principal es mantener la esencia del conjunto y respetar el rigor histórico, para lo cual se está restaurando el mayor número posible de elementos originales, menos ocho columnas que están erosionadas por el viento y el salitre, y que durante décadas sostuvieron el cabildo.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, visitó en la mañana de ayer el templo, acompañada por el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y por representantes del Arzobispado, junto con los técnicos encargados de la obra. Durante el recorrido, los profesionales trasladaron a Gutiérrez nuevas peticiones, entre ellas pintar la portada de blanco para armonizarla con el techo de la bóveda, nivelar el escalón de acceso al monumento, soterrar la caja de electricidad actualmente situada en la fachada y reabrir, tras décadas cerrada, la puerta del lateral norte.

La consejera fue clara al respecto: "Hay que ver si tienen encaje y tomamos nota, pero son peticiones que van más allá de esta obra". Señaló que el desarrollo de esas actuaciones requeriría un nuevo proyecto consensuado también con el Arzobispado. La remodelación en curso está financiada íntegramente por la Consejería de Cultura, que ha destinado 601.622,57 euros. "El proyecto permitirá conservar uno de los elementos arquitectónicos más singulares del templo, declarado Bien de Interés Cultural", destacó Gutiérrez durante la visita.

Uno de los carpinteros de la obra, especializado en restauración, Cristóbal Menéndez Jándula, se sumó a la misma idea: "Es uno de los centros del pueblo y para nosotros la prioridad es que quede bien, no el tiempo". El maestro carpintero trabaja aplicando técnicas tradicionales en la manipulación de la madera. El director de ejecución y coordinador de seguridad, Rafael Oliva, ejemplificó ese trabajo artesanal mostrando la madera que se encuentra apilada para airearse antes de su colocación: "La tratamos con mimo, como se hizo toda la vida". Además, la constructora VIR, garantiza que se cumplirán los plazos, de manera que para enero de 2026 el cabildo estará disponible para los luanquinos. Por su parte, el coodirector de la intervención, Javier Arbesú, acompañado de la proyectista y coodirectora María del Cobre, compartió algunas curiosidades históricas con las autoridades. Entre ellas, que "parte del cabildo no se construyó hasta 1970; hasta entonces solo estaba la parte sur", aspecto que destaca en su remodelación.