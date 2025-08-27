Enrique Burguete, antropólogo: "El efecto de las redes sociales puede ser devastador para los jóvenes"

Enrique Burguete, licenciado en Antropología y doctor por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, abrió la jornada en los cursos de La Granda sobre la juventud. Aprovechando el descanso para el café, atendió a LA NUEVA ESPAÑA en uno de los halls del Hotel Palacio de Avilés.

En su opinión, ¿qué valores deberían priorizar los jóvenes en un mundo cada vez más tecnológico y cambiante?

No creo en los valores, porque cada cultura y cada persona asigna uno distinto. Lo que sí defiendo son los principios, y sobre todo la necesidad de recuperar una cultura de las virtudes clásicas: la justicia, la templanza y la fortaleza. Hoy, tanto jóvenes como mayores, hemos perdido fortaleza. Nos dejamos vencer fácilmente por las dificultades y recurrimos rápido al auxilio externo.

¿Cree usted que la juventud de hoy está mejor preparada que generaciones anteriores para afrontar dilemas éticos?

No estamos tan preparados para afrontar los desafíos éticos como lo estamos para los técnicos. Hoy resolvemos problemas con herramientas como la inteligencia artificial, pero nos cuesta preguntarnos si lo que hacemos es realmente bueno. Hemos confundido lo bueno con lo útil y creemos que un fin justifica cualquier medio.

¿Qué riesgos ve en la influencia de las redes sociales sobre la formación de la identidad de los jóvenes?

No es que las redes sociales sean malas en sí, pero su efecto puede ser devastador. Lo más paradójico es que todos tenemos un deseo profundo de autenticidad, de vivir vidas reales, y sin embargo se someten a crear perfiles falsos para recibir aprobación.

Desde la bioética, ¿cómo se pueden orientar a los jóvenes para tomar decisiones responsables sobre su salud?

Existen varias corrientes en bioética, yo creo que deberíamos profundizar en la bióteca personalista. Si ponemos en el centro de toda acción a la persona humana y a su dignidad, muchas decisiones se iluminan.

¿Qué importancia le da usted al acompañamiento educativo y familiar en la construcción del carácter de los jóvenes?

Somos seres relacionales: nadie se realiza en solitario. El acompañamiento familiar es fundamental. Cuando un niño crece en un buen entorno no hace falta educarle específicamente para la ciudadanía: los valores ya forman parte de su personalidad.

¿Qué papel deberían tener los jóvenes en los debates sociales?

A lo largo de la historia, las sociedades duraderas han funcionado gracias a la combinación de energía juvenil y la sabiduría de los ancianos. Es fundamental escuchar a los jóvenes, porque aportan ilusión, deseo de cambio y valentía que los mayores a veces hemos perdido.

Si pudiera dar un consejo a la juventud en una sola frase, ¿cuál sería?

Ama y haz lo que quieras.