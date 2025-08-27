Los expertos aprecian en los Curso de La Granda que las nuevas generaciones miedo al compromiso
Profesionales de diferentes ámbitos debaten sobre la esperanza de lograr cambios sociales
Pelayo Méndez
La penúltima jornada de la presente edición de los Cursos de La Granda estuvo enfocada en las aportaciones que puede realizar la gente joven para mejorar la sociedad de cara al futuro. Después de varias ponencias individuales de emprendedores y expertos sobre esta temática, el acto finalizó con una mesa redonda compuesta por diferentes perfiles profesionales. Los integrantes comenzaron con un breve presentación y dieron paso a un turno de preguntas formuladas por el público que iban resolviendo entre todos. "Hay una tendencia muy generalizada achacar a la gente joven algunas responsabilidades negativas que se han generado por culpa de toda la sociedad como conjunto, sinceramente, me parece injusto", comentó Sila Fernández, ingeniera industrial gozoniega, durante uno de sus turnos de palabra.
"Entre la juventud hay mucho miedo a comprometerse, se tiende a pensar que esto limita tu libertad. No obstante, la verdadera libertad es tomar tus propias decisiones sin someterte a los juicios del restos", señaló Mercedes Martínez, muy comprometida con acciones de voluntariado. "Lo más importante para los jóvenes es atreverse, afrontar la vida como un aprendizaje. El camino correcto es el camino más complicado", añadió Francisco Martínez, fundador de "Proactive Future".
Destacaron la necesidad de ponerse en el lugar de los jóvenes de hoy en día e invitaron a los adultos a recurrir más a la empatía. "La gran mayoría de chavales tienen sus propios problemas. A veces tenemos que intentar comprenderlos, muchos no se imaginan lo que puede llegar a haber detrás de la personalidad de una persona joven", recordó Saray Argüelles, madre de familia numerosa y profesional de la docencia.
Después de un rato de reflexión y puesta en común, los ponentes, invitados a esta jornada tan apegada al público juvenil, llegaron a una conclusión muy similar, "las esperanzas de lograr cambios profundos en la sociedad hay que depositarlas en la gente joven que, hoy en día, están formándose para afrontar el reto que les supone la incertidumbre del futuro".
Suscríbete para seguir leyendo
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show 'The Goat': 'No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta
- Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés
- Habitaciones para media y larga estancia y espacios comunes: así será el nuevo alojamiento de la plaza de España de Avilés
- El alma de Quattro regresa a Avilés
- El auge turístico complica aparcar en Avilés (y las cifras de ocupación de los parkings también van al alza)
- Dani Parrondo: 'Me cansé de la música de orquesta; en Ibiza comencé a engacharme al techno
- Los notarios animan a mejorar las pensiones con nuevos productos bancarios