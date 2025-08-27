Los hermanos Fresno, los creadores de "Benito Boniato", estarán en las Jornadas del Cómic
Juan Díaz Canales, que escribe los guiones de "Blacksad" y "Corto Maltés", descubrirá su trabajo en Avilés.
Los hermanos Fresno son los creadores de "Benito Boniato, estudiante de Bachillerato", uno de los últimos personajes señeros salidos de la factoría de cómic que fue la legendaria editorial Bruguera. Los dos –Carlos y Luis– estarán en Avilés estas próximas Jornadas del Cómic. Serán las trigésimas y se desarrollarán entre el 9 y el 13 de septiembre.
Boniato salió en revistas como "Supehumor" y "Olé" ha cobrado nueva vida en la editorial Dolmen. Carlos y Luis Fresno son dos clásicos de la historieta española a la altura de Raf y de Jan, por debajo de Ibáñez y Escobar, que siguen siendo los reyes.
Pero los Fresno no son los últimos en sumarse a la fiesta del tebeo avilesino. Los organizadores anunciaron que estará en Avilés Juan Díaz Canales, que es el guionista de la serie "Blacksad" que dibuja Juanjo Guarnido: las historias del gato investigador. Tiene también el premio Nacional de Cómic. Además, escribe nuevas aventuras de todo un legendario Corto Maltés.
Pere Pérez regresa a Avilés –es una plaza que conoce como friqui, pero también como autor de renombre–. Lo hace con el bagaje que da su trabajo en editoriales de renombre y con personajes tan conspicuos como Batwoman, Star Wars o "Los vengadores".
Estarán en Avilés en unos días Tha, Pier Dola y Teresa Valero. Daniel Sempere, sin embargo, causa baja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- La noche de los fuegos artificiales en Avilés: Restricciones, horarios y detalles
- Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
- Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show 'The Goat': 'No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta
- Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés
- El alma de Quattro regresa a Avilés
- Los ganaderos juzgan escasa la ayuda del Principado por los incendios: 'Y otra vez habrá que rellenar un montón de papeles y pelear con la Administración
- Esta es la forma que tienes de ganar dinero extra si eres pensionista: los notarios animan a solicitar la hipoteca inversa