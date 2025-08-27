Los hermanos Fresno, los creadores de "Benito Boniato", estarán en las Jornadas del Cómic

Los hermanos Fresno son los creadores de "Benito Boniato, estudiante de Bachillerato", uno de los últimos personajes señeros salidos de la factoría de cómic que fue la legendaria editorial Bruguera. Los dos –Carlos y Luis– estarán en Avilés estas próximas Jornadas del Cómic. Serán las trigésimas y se desarrollarán entre el 9 y el 13 de septiembre.

Boniato salió en revistas como "Supehumor" y "Olé" ha cobrado nueva vida en la editorial Dolmen. Carlos y Luis Fresno son dos clásicos de la historieta española a la altura de Raf y de Jan, por debajo de Ibáñez y Escobar, que siguen siendo los reyes.

Pero los Fresno no son los últimos en sumarse a la fiesta del tebeo avilesino. Los organizadores anunciaron que estará en Avilés Juan Díaz Canales, que es el guionista de la serie "Blacksad" que dibuja Juanjo Guarnido: las historias del gato investigador. Tiene también el premio Nacional de Cómic. Además, escribe nuevas aventuras de todo un legendario Corto Maltés.

Pere Pérez regresa a Avilés –es una plaza que conoce como friqui, pero también como autor de renombre–. Lo hace con el bagaje que da su trabajo en editoriales de renombre y con personajes tan conspicuos como Batwoman, Star Wars o "Los vengadores".

Estarán en Avilés en unos días Tha, Pier Dola y Teresa Valero. Daniel Sempere, sin embargo, causa baja.