Juegos acuáticos para los más pequeños
El Complejo Deportivo Avilés continúa hoy, miércoles con los juegos acuáticos para los más pequeños, que se desarrollarán en horario de 10.30 a 12.00 horas y de 17.30 a 19.00 horas. La participación tiene un coste de 1,95 euros la entradas infantiles y de 3,30 euros para mayores de 18. Por la mañana será el turno de los grupos infantiles formados por 5 niños nacidos entre 2014 y 2019, con un máximo de 12 equipos. Por la tarde tendrá lugar la gincana familiar, en la que participan equipos de 6 personas, con un máximo de dos adultos por grupo, a partir de 6 años de edad. En la imagen, un momento de la actividad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show 'The Goat': 'No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta
- Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés
- Habitaciones para media y larga estancia y espacios comunes: así será el nuevo alojamiento de la plaza de España de Avilés
- El alma de Quattro regresa a Avilés
- El auge turístico complica aparcar en Avilés (y las cifras de ocupación de los parkings también van al alza)
- Dani Parrondo: 'Me cansé de la música de orquesta; en Ibiza comencé a engacharme al techno
- Los notarios animan a mejorar las pensiones con nuevos productos bancarios