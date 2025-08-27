El Complejo Deportivo Avilés continúa hoy, miércoles con los juegos acuáticos para los más pequeños, que se desarrollarán en horario de 10.30 a 12.00 horas y de 17.30 a 19.00 horas. La participación tiene un coste de 1,95 euros la entradas infantiles y de 3,30 euros para mayores de 18. Por la mañana será el turno de los grupos infantiles formados por 5 niños nacidos entre 2014 y 2019, con un máximo de 12 equipos. Por la tarde tendrá lugar la gincana familiar, en la que participan equipos de 6 personas, con un máximo de dos adultos por grupo, a partir de 6 años de edad. En la imagen, un momento de la actividad.