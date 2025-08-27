La lluvia recibe a Carlos Baute en Avilés

Una fina e intensa lluvia hizo temer lo peor para el concierto en Avilés de Carlos Baute, la estrella de las actuaciones musicales en el programa festivo de San Agustín.

El artista venezolano llegaba al hotel Palacio Avilés sobre las 18.30 horas. Allí le esperaba un grupo de fans, a los que atendió e incluso se hizo fotografías con algunos de ellos. Poco más de una hora más tarde, empezó a llover.

"¡Por Dios, que pare y aguante!", decía una fan juntando las manos a escasos metros de la entrada principal del hotel Palacio Avilés.

Baute llegó al hotel caminando por debajo de los soportales tras cruzar la plaza de España desde el parking público. De fondo se podía escuchar la música con la que se estaban realizando las pruebas de sonido en la plaza abierta del Centro Niemeyer, donde está previsto que inicie su actuación a las 22.00 horas.

Un grupo de fans, "armados" con Libretas, bolígrafos y móviles, asaltaron al artista, que les atendió amablemente pese a que alguno de sus acompañantes hizo ademán de evitarlo en un primer momento.

A continuación, Baute se retiró para descansar y recuperar fuerzas antes de trasladarse al Centro Niemeyer.

Pese a la lluvía, más o menos fuerte que caía por momentos, algunos seguidores se mantuvieron firmes y esperaban su salida a la puerta del hotel.