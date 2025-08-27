Novedades sobre la nueva comisaría de la Policía Local: "Este año licitamos el proyecto", promete el gobierno

De cuando en cuando, ayer, pasaba la bandina del Mercado Franco de Alcabala–gaita, tambor; tambor y gaita– por debajo del salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés y así no había manera de concentrarse para formular interpelaciones o para contestarlas, para defender "la ilegalización del comunismo" –lo reclamó, por ejemplo, la concejala de Vox Maricruz Coto Toledano– o las "faltas de respeto" que a juicio de esta y de sus otras dos compañeras de grupo había enarbolado la concejala de Vivienda, Ana Solís.

Comunista, a la sazón.

El de ayer, en plenas fiestas de San Agustín, fue un Pleno de longitud expresiva –cinco horas largas– que sirvió, por un poner, para descubrir que sí, que de esta va la nueva comisaría de la Policía Local de Avilés.

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP), preguntó: "En el año 2021 anunciaron que íbamos a sacar a la Policía Local de los bajos del Román Suárez Puerta. Desde ese año, dijeron que se iba a La Grandiella y hablaron de un presupuesto de cinco millones de euros. No hemos vuelto a saber nada más allá de que cada año, en el presupuesto, aparece una partida de 20.00 euros, excepto este año en que aparece una de 50.000".

Pelayo García, el concejal de Servicios Urbanos, fue el que se encargó de aclarar: "En el año 2021, como bien dice, se presupuestaron 20.000 euros y en los años 22, 23 y 24 se presupuestaron, respectivamente, 50.000 cada uno de los años". Y tras esa aclaración numérica añadió: "La previsión que tenemos es licitar a lo largo de este año el proyecto para, posteriormente, ir definiendo la obra de actuación". Y siguió: "Hasta la fecha se ha tratado de encontrar el encaje de esa nueva comisaría en la zona de La Grandiella en algún fondo europeo. No hemos visto un encaje decisivo y por eso no hemos planteado esa intervención".

"Yo, lógicamente, entiendo que están preparando todas las licitaciones para que nos encaje bien, ya, en campaña electoral", dijo la concejala popular al respecto del anuncio de la construcción de la nueva comisaría, el que se presentó en 2021–. Y luego preguntó a la bancada de la izquierda: "¿Por qué se alteran tanto si esto lo dice todo Avilés?" "Si es que se nota mogollón". "Está todo bien previsto". Pelayo García aclaró a Llamazares: "Usted dice que estamos con un calendario electoral –los próximos comicios son en 2027–. No, es un calendario que nos marca los fondos europeos y tenemos un plazo de ejecución que finaliza el 31 de diciembre de 2026". Y después de decir esto, sumó: "El horizonte es tener un proyecto para la nueva comisaría en el que se definirá y luego presupuestar o buscar fuentes de financiación que nos sirvan para poder ejecutar esa obra".

Uno de los protagonistas del Pleno fue el Real Avilés Industrial Salió todo el rato durante las cinco horas y pico que duró el Pleno, sobremanera, cuando el patrocinio de las camisetas, cuando las subvenciones deportivas...– En el punto 9 de la parte resolutiva del orden del día el gobierno local –la concejala de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz– pidió la modificación del presupuesto de 2025 para poder llevar a cabo el patrocinio de las camisetas del Real Avilés Industrial –emplear la renta que paga Arcelor al Ayuntamiento por alojar en el antiguo edificio de la Fundación Metal una de las sedes de su centro de desarrollo. Y el gobierno lo obtuvo: de todos los grupos menos el del Partido Popular, que se abstuvo. "Sí queremos el patrocinio, pero no de cualquier sitio", resumió Llamazares.

Patrocinio del Real Avilés

"No estamos aprobando el patrocinio del Real Avilés, estamos aprobando una modificación de créditos. Y no entendemos nada de lo que hacen, la verdad", señaló la concejala antes de pasar a enumerar: "Primero: habíamos acordado que cualquier decisión se iba a tomar en conjunto y consensuada. Información cero. Segundo: tenemos tres documentos en el expediente; modificación de crédito y se acabó. No sabemos en qué consiste el patrocinio. Me parece una falta de respeto a esta corporación", apuntilló la también diputada nacional por Asturias.

"No entiendo... El alquiler de Arcelor, –¿de verdad?– ¿es un patrocinio? ¿Que no tienen otros medios de financiación?¿De verdad que en el presupuesto no hay 150.000 euros?" Y Llamazares encontró esa cifra sin necesidad de echar mano de la renta de la nave del polígono de la ría: "En promoción de ciudad hay dinero, en publicidad hay dinero, en patrocinios. De hecho, sólo con el Reggaeton que no se celebra este año: 60.000 euros". E Insistió en su rechazo: "¿De verdad que el alquiler de la Fundación Metal y el coste que ha tenido para la ciudad, con un incumplimiento plenario de por medio, es lo mejor de lo que se les ha ocurrido?" A la vista de lo que respondió Raquel Ruiz a estancias de Mariví Monteserín–"Señora Ruiz explique lo que son los créditos patrimoniales de una manera muy clara"– sí: "¿Después de varios años aquí como concejala sabe la diferencia entre créditos dispuestos, obligados? ¿Usted me está proponiendo que utilicemos 200.000 euros que tenemos para Navidad cuando tenemos unos ingresos por el alquiler de una nave a Arcelor?" La idea ahora es "hacer un contrato de patrocinio y también resolver la cuestión de la concesión del estadio". Esa va a quedar, dijo el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, "en precario" mientras los técnicos no amorticen el convenio vigente y activen uno nuevo. La Primera RFEF empieza el domingo.

Vox no quiere pagar la beca comedor a los hijos de migrantes irregulares

"Lo que se propone es que un informe de una trabajadora social certifique la situación económica de las personas que no puedan acreditarla, sobre todo, migrantes que no tienen su situación regularizada", explicó el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina (IU). "Este informe permitirá excepcionar y permitir conceder de manera transitoria estas ayudas de comedor", añadió. Vox mostró su rechazo. Arancha Martínez Riola dijo: "Es un agravio comparativo contra los avilesinos que para solicitar la beca comedor en primer lugar tienen que aportar su documentación". "Esto es para emigrantes ilegales y nosotros decimos que los niños hijos de familias de emigrantes escolares, obviamente, tienen que comer, pero consideramos que no tienen que ser los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés el que lo asuma. Es quien los deja pasar, o sea, el Ministerio de Migraciones e Inclusión".

El desacuerdo entre Vox y la bancada de la izquierda se hizo patente también cuando otra de las concejalas del grupo –Maricruz Coto Toledano– propuso que el Pleno aprobase un cambio en la ordenanza de subvenciones públicas: "No se trata de limitar derechos, si no de garantizar que las ayudas municipales no se utilicen para realizar manifestaciones ofensivas hacia las convicciones más profundas de amplios sectores de la ciudadanía", dijo Coto Toledano en referencia de la celebración de "Queervadonga" con motivo de la fiesta del Orgullo LGTBI en Avilés. David García, de la parte de Podemos de Cambia Avilés, rechazó todo esto: "Es condicionar las ayudas a que nadie se atreva a cuestionar símbolos religiosos". Coto Toledano, en su siguiente turno de palabra advirtió: "Si en algún momento pasa algo, ustedes no van a tener medios para pararlo". Ana Solís, de la parte de Cambia Avilés de IU, entonces lanzó varias preguntas al aire: "¿Qué va a pasar? ¿Quién va a hacer porque unos chicos se manifiesten?"