Ocarinas de Luanco para el mundo

La venta ambulante marina de cerámica del Cabo Peñas llega a Luanco cada martes en el mercadillo artesano. Allí instala su puesto Sara Alonso, artesana de Bañugues que, junto a su marido, Manuel Aurelio Olavarrieta, ha encontrado en las ocarinas celtas del arco atlántico su seña de identidad, porque son los únicos que las crean en Asturias. "Durante mi embarazo pensamos la idea, somos de aquí y el Cabo Peñas es un lugar único, muy turístico. Sabíamos que ese debía ser el sitio", recuerda. La filosofía de los vendedores ambulantes es clara: todo presencial, sin intermediarios ni pantalla de por medio. "Me gusta que los clientes toquen el producto, que entiendan cómo lo hacemos y de dónde sale este barro. Nunca me atrajo lo de vender por internet", asegura. Esa cercanía y ese detallismo han llevado sus ocarinas más lejos de lo que jamás imaginó: Rusia, Estados Unidos o incluso la orquesta sinfónica de Sri Lanka. Las piezas, totalmente manuales y sin molde, requieren entre tres y cuatro días de trabajo y una o dos cocciones en horno.

La ceramista Sara Alonso, tocando una de sus ocarinas artesanas, producto estrella que recorre decenas de rincones del mundo y es reconocido por grandes instrumentistas de viento. | LUISMA MURIAS

Con dos acabados —esmalte o natural—, cada ejemplar es único y afinado, con un timbre que varía según el tamaño y las cavidades interiores. Para lograr este proceso, junto a su pareja construyó su propio horno, apoyándose en los planos y el acompañamiento de su tutor, el maestro Benjamín Menéndez, "que nos ayudó mucho para que cocieran bien las piezas", subraya. "Nuestro producto estrella nació casi por casualidad: yo quería hacer un silbato mallorquín para el trabajo de fin de curso, y mi marido, que es músico, lo transformó en una ocarina celta", explica. El instrumento, parecido a una flauta tradicional pero con otra forma y de cerámica, ha acabado en manos de músicos como Héctor Aneiros, creador de "Guieldu", o el reconocido David Varela.

La pareja, además de las ocarinas, sigue investigando con nuevas propuestas, como flautas inusuales de cerámica o máscaras con silbatos incorporados. Apuntan que están inspiradas en la cultura latinoamericana. También experimentan con esmaltes cambiantes y barros extraídos de su propia tierra en Bañugues, un proceso lleno de imprevistos: "Hay un color metálico que utilizábamos con una fórmula concreta que nunca logré repetir; se contaminó con cobre u otro óxido. Preferimos el acabado cuero, que identifica nuestra cerámica, pero nunca queda exactamente igual". En sus productos se toca su filosofía de vida.

Ocarinas de Luanco para el mundo

"No quiero que los pueblos se pierdan", señala ella, trabajadora social y técnica de integración social de formación. Defiende el modelo de los colegios rurales agrupados, "donde las tradiciones se mantienen y el aprendizaje tiene un sentido más natural". Esa misma visión impregna su negocio y la crianza de sus dos hijos, Mauro y Darío, ambos rodeados de arte y música como herencia familiar. "Mauro, tiene 13 años, y ya hace sus propios comics", dice. Y Darío, el pequeño de la familia, con 8 años, también está creciendo en el colegio el CRA de Bañugues, colegio que la ceramista defiende por la tradición y la adaptación del aprendizaje "con sentido".

Su clientela comparte ese vínculo personal con la pieza. "Siempre paso y me llevo algo", confiesa Yolanda Santo Tomás. "El otro día fue el santo de mi sobrina y mi cuñada: a una le regalé un azulejo del Cabo Peñas y a la otra un pececillo de barro. También me llevé alguna cosina para mí", dice sonriendo.

El mercadillo artesano y ecológico se celebra cada martes en la calle Eulogio Varela, detrás de la Torre del Reloj de Luanco, de 10.00 a 14.00 horas. Comparte espacio con puestos de producto local, como el de verduras de Keko Marcos y Sandra Murillo, de Susacasa Agrocultura, y propuestas culturales como la del narrador oral José Arias, Pepín, que traslada la literatura a pequeños y mayores y combina su oficio con la música. El certamen, organizado por Más Norte con apoyo del Ayuntamiento, continuará hasta la última semana de septiembre, mientras el tiempo lo permita.