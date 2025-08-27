"Paréntesis" y "Greasse", platos fuertes de las fiestas de San Adriano

El programa de las fiestas de San Adriano contará este año con la participación de la orquesta gallega "Greasse", que pondrá música a la jornada festival del lunes 8 de septiembre, y con la formación asturiana Paréntesis, que se encargará de la verbena del primer día de actividades, el domingo 7. Como ya es tradición, la festividad también contará con la presencia del Orfeón de Castrillón, que pondrá música a la misa de los enfermos el día 7, y de la Banda de Gaitas de Castrillón, que amenizarán la misa y la procesión de la segunda jornada. El cierre de las festejos correrá a cargo de dos djs, uno por día, Valerio Espina y Abel SM.

El acto central de la cita volverá a ser la comida popular del 8 de septiembre, para la que ya no quedan plazas en las mesas habilitadas por el área de Festejos, después de que el espacio previsto para 450 comensales se completara en tan solo 48 horas. Además, habrá juegos infantiles, el reparto del bollo y la botella de vino a las personas asociadas y el homenaje al güelo y a la güela de este año.

La Asociación Vecinal de San Adriano organiza la primera jornada del programa, mientras que el Ayuntamiento se encarga de la segunda, el lunes 8. Durante esta última jornada se realizará además una ruta a pie hasta San Adriano, dentro del programa de Senderismo Saludable y Cultural que organiza Castrillón Senderismo con la colaboración del área de Turismo y Festejos. El trazado será similar al de 2024, con 10 kilómetros de recorrido y varios puntos de encuentro para que se sumen personas que se dirijan a San Adriano, donde se llegaría a tiempo para la comida popular.